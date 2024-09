UFC Neckenmarkt siegt souverän gegen ASK Hirm mit 3:0

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 22:44

Im Duell der 5. Runde der 2. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich UFC Neckenmarkt gegen ASK Hirm mit einem klaren 3:0-Sieg durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit konnten die Hausherren in der zweiten Halbzeit ihre Überlegenheit ausspielen und erzielten drei Treffer. Besonders Roland Mundi, David Szanto und Milan Csicsvari trugen entscheidend zum Erfolg ihres Teams bei.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem intensiven Austausch beider Mannschaften, wobei sich keine der beiden Seiten zunächst klare Chancen herausspielen konnte. Die Defensive der Gäste aus Hirm hielt den Angriffen von UFC Neckenmarkt stand, und so entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Beide Teams hatten Schwierigkeiten, zwingende Tormöglichkeiten zu kreieren, was zu einer torlosen ersten Halbzeit führte.

Die Fans von UFC Neckenmarkt mussten sich bis zur zweiten Halbzeit gedulden, um die ersten Tore zu erleben. Trotz mehrerer guter Ansätze blieb der entscheidende Durchbruch in den ersten 45 Minuten aus. Die Mannschaften gingen mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, und es war klar, dass beide Teams in der zweiten Hälfte nachlegen mussten, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit - Doppelschlag ebnet Weg zum Heimsieg

Mit Beginn der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Intensität zu. In der 58. Minute war es schließlich soweit: Roland Mundi verwandelte einen Elfmeter souverän und brachte UFC Neckenmarkt mit 1:0 in Führung. Der Treffer setzte die Gäste aus Hirm unter Druck und eröffnete den Gastgebern mehr Räume für ihre Angriffe.

Nur zwei Minuten später konnte David Szanto in der 60. Minute nachlegen. Mit einem präzisen Abschluss erhöhte er auf 2:0 für UFC Neckenmarkt. Die Hausherren hatten das Spiel nun fest im Griff und kontrollierten das Geschehen auf dem Platz. Die Mannschaft aus Hirm versuchte, zurück ins Spiel zu finden, aber die Defensive von Neckenmarkt stand sicher und ließ kaum Chancen zu.

In der 89. Minute machte Milan Csicsvari schließlich alles klar. Mit seinem Treffer zum 3:0 besiegelte er den verdienten Sieg für UFC Neckenmarkt. Es war die Krönung einer starken zweiten Halbzeit der Gastgeber, die ihre Chancen konsequent nutzten und das Spiel verdient für sich entschieden.

2. Klasse Mitte: Neckenmarkt : Hirm - 3:0 (0:0)

89 Milan Csicsvari 3:0

60 David Szanto 2:0

58 Roland Mundi 1:0

