Überzeugender Sieg für ASK Stoob gegen SV Sigleß

Details Samstag, 07. September 2024 22:46

Der ASK Stoob konnte sich in einem intensiven und spannenden Spiel der 2. Klasse Mitte (BGLD) gegen den SV Sigleß mit 3:0 durchsetzen. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 1:0 und konnten ihren Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter ausbauen. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Benjamin Thomas Gugcso, der zwei der drei Tore erzielte und maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Erste Halbzeit: Stoob geht kurz vor der Pause in Führung

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und beiden Teams war die Motivation anzumerken, das Spielfeld als Sieger zu verlassen. Der ASK Stoob und der SV Sigleß lieferten sich in den ersten Minuten einen offenen Schlagabtausch.

Die Gastgeber übernahmen zunehmend die Kontrolle über das Spiel und konnten schließlich kurz vor der Halbzeitpause in Führung gehen. In der 42. Minute war es Milan Horvath, der den Ball im Netz des SV Sigleß unterbrachte und somit den ASK Stoob mit 1:0 in Führung brachte. Der Jubel der Fans und der Mannschaft war groß, und mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Gugcso glänzt als Doppeltorschütze

Der ASK Stoob kam mit viel Schwung aus der Kabine und setzte die Gäste aus Sigleß weiter unter Druck. In der 55. Minute war es erneut der ASK Stoob, der jubeln durfte. Benjamin Thomas Gugcso erzielte das 2:0 und brachte seine Mannschaft damit in eine komfortable Ausgangsposition.

In der 79. Minute setzte Benjamin Thomas Gugcso dann noch einen drauf. Er erzielte sein zweites Tor des Abends und stellte den Endstand von 3:0 her. Damit war das Spiel endgültig entschieden und der ASK Stoob konnte die letzten Minuten des Spiels souverän herunterspielen. Der SV Sigleß kam zwar in der 88. Minute noch zu einer Torchance, doch der Schuss testete nur das Fangnetz des ASK Stoob und brachte keine Veränderung des Spielstandes. 3:0 der Endstand.

2. Klasse Mitte: Stoob : Sigleß - 3:0 (1:0)

79 Benjamin Thomas Gugcso 3:0

55 Benjamin Thomas Gugcso 2:0

42 Milan Horvath 1:0

