SC Unterfrauenhaid behält gegen Sigleß die Oberhand

Der SC Unterfrauenhaid konnte sich in einem spannenden Spiel gegen den SV Sigleß durchsetzen und einen verdienten 3:1-Sieg einfahren. Das Match der 7. Runde der 2. Klasse Mitte bot den Zuschauern viele packende Momente und eine starke Vorstellung des Heimteams. Bereits zur Halbzeit führte Unterfrauenhaid und baute den Vorsprung in der zweiten Hälfte aus.

Frühe Führung für Unterfrauenhaid

Das Spiel begann mit einer frühen Chance für den SC. In der 3. Minute ging ein Kopfball der Heimmannschaft knapp über das Tor. Auch in den folgenden Minuten blieb Unterfrauenhaid am Drücker. Nach einem Freistoß in der 18. Minute konnte der SV-Keeper einen Schuss von Horvath zur Ecke klären.

Die Bemühungen der Hausherren wurden schließlich in der 28. Minute belohnt. Donat Varga erzielte das erste Tor des Abends und brachte Unterfrauenhaid in Führung. Kurze Zeit später hatte Sigleß eine Möglichkeit aus einem Freistoß, doch der Ball ging über das Tor.

Unterfrauenhaid hatte noch weitere Chancen, die Führung auszubauen. In der 38. Minute vergab ein Angreifer eine gute Gelegenheit zum 2:0, und kurz vor der Halbzeit traf ein Kopfball nach einem Eckball nur die Latte. Sigleß versuchte, den Ausgleich zu erzielen, doch der Torwart der Heimischen zeigte eine sensationelle Parade und verhinderte einen Treffer.

Varga macht Sack zu

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Direkt nach dem Wiederanpfiff konnte Lohr nach einem schönen Spielzug auf 2:0 erhöhen. Unterfrauenhaid setzte Sigleß weiter unter Druck und verpasste in der 53. Minute nur knapp das 3:0, als Szemere's Schuss knapp am Tor vorbeiging.

In der 64. Minute vergab Varga eine Top-Chance, als sein Schuss knapp am Gehäuse vorbeiging. Doch nur zwei Minuten später machte er es besser. Nach einem schönen Spielzug über die Flügel wurde der Ball zu Horvath gespielt, der eine präzise Flanke auf Varga schlug. Dieser verwertete die Vorlage und erhöhte auf 3:0.

Sigleß konnte in der 71. Minute durch Pran einen Anschlusstreffer erzielen, doch dieser kam zu spät, um das Spiel zu drehen. Trotz weiterer Bemühungen gelang es den Gästen nicht, den Rückstand zu verkleinern. Der SC Unterfrauenhaid verteidigte seine Führung souverän und ließ keine weiteren Tore zu. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:1-Sieg für Unterfrauenhaid. Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung und sicherten sich drei wichtige Punkte in der Tabelle.

