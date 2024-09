Spannender Last-Minute-Sieg: SC Dörfl dreht das Spiel gegen ASK Stoob

Spielberichte

Details Freitag, 20. September 2024 22:13

In einem mitreißenden Match zwischen dem ASK Stoob und dem SC Dörfl in der 2. Klasse Mitte (BGLD) konnte der SC Dörfl nach einem dramatischen Spielverlauf einen 3:2-Sieg erringen. Trotz einer komfortablen 2:0-Führung zur Halbzeit für die Heimmannschaft, zeigte der SC Dörfl bemerkenswerte Moral und kämpfte sich in der zweiten Hälfte zurück ins Spiel.

ASK Stoob dominiert die erste Halbzeit trotz Roter Karte

Von Beginn an entwickelte sich das Spiel spannend. Schon in der 15. Minute musste der ASK Stoob jedoch einen Rückschlag hinnehmen. Torhüter Lukas Sebestyen erhielt eine rote Karte, was den Gastgeber zwang, fast das gesamte Spiel in Unterzahl zu agieren. Trotz dieses frühen Rückschlags gelang es dem ASK Stoob, die Führung zu übernehmen. In der 33. Minute traf Milan Horvath zum 1:0 für die Heimmannschaft. Sein platzierter Schuss ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance.

Das Team von ASK Stoob ließ sich auch in der Folgezeit nicht beirren und spielte weiter mutig nach vorne. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Detre Horvath das Ergebnis auf 2:0 erhöhen. Sein Treffer in der 44. Minute war das Resultat eines schön herausgespielten Angriffs. Mit dieser komfortablen Führung ging es für ASK Stoob in die Halbzeitpause.

Der SC Dörfl schlägt zurück und geigt auf

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SC Dörfl jedoch ein ganz anderes Gesicht. Bereits in der 50. Minute konnte Patrick Pauer den Anschlusstreffer erzielen und auf 2:1 verkürzen. Der Druck auf die Gastgeber nahm merklich zu, und die Gäste witterten ihre Chance, das Spiel zu drehen.

In der 63. Minute kam es dann zum Ausgleich. Erdal Kara verwandelte einen Elfmeter sicher und stellte das Spielgeschehen auf den Kopf. Der SC Dörfl hatte nun das Momentum auf seiner Seite. Nur sechs Minuten später wurde er jedoch mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen, was den SC Dörfl ebenfalls mit einem Mann weniger aufspielen ließ.

Die Spannung stieg ins Unermessliche, als das Spiel in die Schlussphase ging. Beide Teams schenkten sich nichts, doch es war der SC Dörfl, der letztlich das glücklichere Ende für sich verbuchen konnte. In der 81. Minute erzielte Cristian-Nicolae Fara den entscheidenden Treffer zum 3:2 für den SC Dörfl. Ein Treffer, der die Partie endgültig drehte und den Gästen den Sieg bescherte.

2. Klasse Mitte: Stoob : SC Dörfl - 2:3 (2:0)

81 Cristian-Nicolae Fara 2:3

63 Erdal Kara 2:2

50 Patrick Pauer 2:1

44 Detre Horvath 2:0

33 Milan Horvath 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.