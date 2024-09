UFC Neckenmarkt dominiert SC Unterrabnitz in Überzahl

Spielberichte

In der siebten Runde der 2. Klasse Mitte (BGLD) traf der UFC Neckenmarkt auf den SC Unterrabnitz und sicherte sich einen überzeugenden 3:0-Sieg. Die Partie war von Beginn an intensiv, wobei die Heimmannschaft das Spielgeschehen weitgehend kontrollierte. Trotz einiger Schwierigkeiten gelang es dem UFC Neckenmarkt, das Spiel letztlich klar für sich zu entscheiden und wichtige Punkte in der Tabelle zu sammeln.

Intensive erste Halbzeit

Das Spiel begann sofort mit hoher Intensität. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und gingen engagiert in die Zweikämpfe. Doch der UFC Neckenmarkt konnte bereits in der ersten Hälfte die entscheidenden Akzente setzen. In der 39. Minute erhielt die Heimmannschaft einen Elfmeter, den Roland Mundi sicher verwandelte. Damit ging der UFC Neckenmarkt mit 1:0 in Führung. Der Treffer verlieh der Heimmannschaft zusätzlichen Schwung, und sie drängte weiter auf das Tor der Gäste. Bis zur Halbzeitpause blieb es jedoch beim 1:0.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Der Beginn der zweiten Halbzeit brachte einen weiteren Rückschlag für den SC Unterrabnitz. In der 48. Minute wurde Michael Bauer nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Die Überzahl machte sich schließlich in der 65. Minute bezahlt, als Milan Csicsvari das 2:0 für den UFC Neckenmarkt erzielte. Csicsvari setzte sich im Strafraum durch und schloss den Angriff gekonnt ab. Mit diesem Treffer war die Vorentscheidung gefallen, und der SC Unterrabnitz fand kaum noch Mittel, um sich gegen die dominierende Heimmannschaft zur Wehr zu setzen.

In der 76. Minute legte der UFC Neckenmarkt erneut nach. David Szanto erhöhte auf 3:0 und sorgte damit endgültig für klare Verhältnisse. Szanto nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive des SC Unterrabnitz und traf souverän.

Bis zum Abpfiff blieb es beim verdienten 3:0 für den UFC Neckenmarkt. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den klaren Sieg der Heimmannschaft, die mit einer starken Leistung über die gesamte Spielzeit hinweg überzeugte.

2. Klasse Mitte: Neckenmarkt : Unterrabnitz - 3:0 (1:0)

76 David Szanto 3:0

65 Milan Csicsvari 2:0

39 Roland Mundi 1:0

