ASK Tschurndorf feiert Kantersieg gegen ASK Hirm

Spielberichte

Details Montag, 23. September 2024 07:04

In einem unterhaltsamen Spiel der 2. Klasse Mitte (BGLD) konnte ASK Tschurndorf einen deutlichen 6:2-Sieg gegen ASK Hirm verbuchen. Vor heimischem Publikum legte Tschurndorf bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den klaren Erfolg. Trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd der Gäste, behielt Tschurndorf die Oberhand und setzte sich am Ende souverän durch.

Erste Halbzeit: Tschurndorf sorgt für die Vorentscheidung

Schon früh in der Partie übernahm ASK Tschurndorf die Initiative. Bereits in der 17. Minute gelang Adam Rapai das erste Tor des Spiels und brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber blieben am Drücker und belohnten sich nur 15 Minuten später erneut: In der 32. Minute erhöhte David Rapai auf 2:0. Die offensive Dominanz von Tschurndorf setzte sich weiter fort, und nur sechs Minuten später konnte Laszlo Egle die Führung auf 3:0 ausbauen. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Hirm kämpft, Tschurndorf kontert

Nach dem Seitenwechsel versuchte ASK Hirm, das Spiel zu drehen. In der 53. Minute erzielte Mirza Sejmenovic den Anschlusstreffer zum 3:1, was den Gästen neuen Mut gab. Hirm blieb am Ball und konnte in der 72. Minute erneut durch Mirza Sejmenovic treffen, wodurch der Spielstand auf 3:2 verkürzt wurde.

Doch Tschurndorf ließ sich von der Aufholjagd der Gäste nicht beeindrucken. In der 78. Minute stellte Gabor Jakubovics mit seinem Treffer zum 4:2 einen Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Die Gäste aus Hirm konnten in der Folge nicht mehr zulegen und mussten sich endgültig geschlagen geben. In den Schlussminuten sorgte Laszlo Egle mit zwei weiteren Treffern in der 89. und 90. Minute für den 6:2-Endstand. Damit machte Tschurndorf den klaren Sieg perfekt.

2. Klasse Mitte: Tschurndorf : Hirm - 6:2 (3:0)

92 Laszlo Egle 6:2

89 Laszlo Egle 5:2

78 Gabor Jakubovics 4:2

72 Mirza Sejmenovic 3:2

53 Mirza Sejmenovic 3:1

38 Laszlo Egle 3:0

32 David Rapai 2:0

17 Adam Rapai 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.