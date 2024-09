Torflut in der 2. Klasse Mitte: SC Unterfrauenhaid deklassiert Unterrabnitz mit 11:1

Spielberichte

Ein unvergesslicher Abend für die Fans des SC Unterfrauenhaid, die ein wahres Torfestival miterleben durften. In einem einseitigen Spiel der 2. Klasse Mitte dominierte die Heimmannschaft von der ersten bis zur letzten Minute und sicherte sich einen überragenden 11:1-Sieg gegen den SC Unterrabnitz. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber komfortabel mit 5:0 und ließen in der zweiten Hälfte nicht nach.

Varga mit lupenreinem Hattreick - Messe ist früh gelesen

Unterfrauenhaid legte einen Blitzstart hin und ging schon in der 11. Minute durch Horvath mit 1:0 in Führung. Lohr spielte einen präzisen Pass in den Lauf von Horvath, der sicher ins lange Eck abschloss. Nur zwei Minuten später war es Varga, der mit einem präzisen Schuss das 2:0 erzielte. Die Gastgeber waren klar überlegen und drückten Unterrabnitz in die Defensive. Varga setzte seine beeindruckende Leistung fort und traf in der 29. Minute erneut, um den Vorsprung auf 3:0 auszubauen. Trotz einiger Versuche der Gäste, durch Steinriegler und Morth zu verkürzen, blieb die Unterfrauenhaider Defensive stabil.

In der 38. Minute erzielte Varga seinen Hattrick und erhöhte auf 4:0, ehe Horvath kurz vor der Halbzeit mit einem souveränen Schuss ins lange Eck den 5:0-Halbzeitstand besiegelte. Unterrabnitz hatte dem Offensivdrang der Gastgeber wenig entgegenzusetzen und konnte sich glücklich schätzen, dass der Rückstand nicht noch höher ausfiel.

Varga und Horvath nicht zu halten

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte Unterfrauenhaid keine Anzeichen von Nachlassen. Horvath eröffnete die zweite Hälfte mit einem Traumtor in der 48. Minute, das den Spielstand auf 6:0 erhöhte. Die Rabnatzer Legende Steinriegler, der in der zweiten Halbzeit ins Tor wechselte, konnte das drohende Unheil ebenfalls nicht abwenden. Varga setzte seinen beeindruckenden Auftritt fort und erzielte in der 53. Minute das 7:0. Horvath, der ebenfalls einen starken Tag erwischte, schloss seinen Viererpack in der 59. Minute ab und markierte das 8:0.

Eine schwache Defensive der Gäste ermöglichte es Varga, in der 60. Minute auf 9:0 zu erhöhen. Szemere überspielte in der 74. Minute Torwart Steinriegler und schob den Ball ins leere Tor zum 10:0. In der 77. Minute erhielt Unterrabnitz einen Elfmeter, den Haspel souverän verwandelte und somit den Ehrentreffer für die Gäste zum 10:1 erzielte. Doch der SC Unterfrauenhaid war noch nicht fertig. Varga erzielte in der 84. Minute seinen Doppel-Hattrick und stellte den Endstand von 11:1 her.

Das Spiel endete mit einem sensationellen Ergebnis und einer beeindruckenden Leistung des SC Unterfrauenhaid, der seine Fans mit einem Offensivfeuerwerk begeisterte. Der SC Unterrabnitz konnte dem Druck der Gastgeber kaum standhalten und musste eine schwere Niederlage hinnehmen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Patrick Frühstück (8833 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Patrick Frühstück mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.