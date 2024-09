Spektakuläres Unentschieden zwischen UFC Neckenmarkt und ASK Stoob

Spielberichte

Details Sonntag, 29. September 2024 19:20

In einem packenden Duell der 2. Klasse Mitte (BGLD) trennten sich der UFC Neckenmarkt und der ASK Stoob mit einem spannenden 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten großen Einsatz und sorgten für ein unterhaltsames Spiel mit vielen Toren. Besonders Benjamin Thomas Gugcso von ASK Stoob stach mit seinem Triplepack hervor. Hier die Highlights des Matches.

Erste Halbzeit: Torreiche Anfangsphase

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 8. Minute ging der ASK Stoob durch einen verwandelten Elfmeter von Benjamin Thomas Gugcso mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später schlug der UFC Neckenmarkt zurück. Marco Thomas Kallinger traf nach einer Flanke zum 1:1-Ausgleich in der 12. Minute. Die frühe Phase des Spiels war geprägt von schnellen Angriffen und hoher Intensität auf beiden Seiten.

In der 17. Minute bekam der UFC Neckenmarkt einen Elfmeter zugesprochen, doch der Torwart des ASK Stoob, Sebestyen, hielt souverän und verhinderte die Führung für die Heimmannschaft. Das Spiel blieb spannend und die Chancen häuften sich auf beiden Seiten.

Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Marco Thomas Kallinger seinen zweiten Treffer des Tages. In der 42. Minute zog er nach einem Haken ab und schoss den Ball ins kurze Eck, was dem UFC Neckenmarkt die 2:1-Führung zur Halbzeit bescherte. Die Zuschauer sahen eine abwechslungsreiche erste Hälfte, die Lust auf mehr machte.

Zweite Halbzeit: Dramatik pur bis zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Benjamin Thomas Gugcso, der in der 60. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:2 ausglich. Gugcso stellte einmal mehr seine Torgefährlichkeit unter Beweis und brachte den ASK Stoob zurück ins Spiel.

Der UFC Neckenmarkt wollte sich jedoch nicht geschlagen geben und drängte wieder auf die Führung. In der 69. Minute war es dann soweit: David Szanto verwandelte einen Freistoß und brachte die Heimmannschaft mit 3:2 in Führung. Die Spannung stieg und die Partie entwickelte sich zu einem wahren Krimi.

ASK Stoob gab sich nicht geschlagen und kämpfte weiter. In der 79. Minute sorgte erneut Benjamin Thomas Gugcso für den Ausgleich. Mit seinem dritten Treffer des Tages stellte er das Ergebnis auf 3:3 und sicherte sich damit einen Triplepack. In den letzten Minuten des Spiels war die Anspannung auf beiden Seiten deutlich spürbar, doch es sollten keine weiteren Tore mehr fallen.

Das Spiel endete mit einem gerechten 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und sorgten für ein unterhaltsames Fußballspiel, das den Zuschauern in Erinnerung bleiben wird.

2. Klasse Mitte: Neckenmarkt : Stoob - 3:3 (2:1)

79 Benjamin Thomas Gugcso 3:3

69 David Szanto 3:2

60 Benjamin Thomas Gugcso 2:2

42 Marco Thomas Kallinger 2:1

12 Marco Thomas Kallinger 1:1

8 Benjamin Thomas Gugcso 0:1

