Spektakuläre Aufholjagd: SV Sigleß bezwingt Hirm mit 4:2

Der SV Sigleß zeigte in der 2. Klasse Mitte in einem packenden Bezirksderby gegen den ASK Hirm eine beeindruckende Leistung und drehte einen 0:2-Rückstand zur Halbzeit in einen 4:2-Sieg. Nach einem starken Start der Gäste, die schnell in Führung gingen, kämpfte sich Sigleß in der zweiten Halbzeit zurück und überrollte die Hirmer in einer eindrucksvollen Aufholjagd. Schlüsselspieler waren dabei Dombayci und Jagschitz, die maßgeblich zum Erfolg beitrugen.

Hirm dominiert die erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einer dominanten Vorstellung der Gäste aus Hirm. Bereits in der 5. Minute brachte Mirza Sejmenovic die Hirmer durch einen Freistoß in Führung, der über die Mauer hinweg im Tor landete. SV- Torwart Tomes hatte den Ball etwas spät gesehen, was zu diesem frühen Rückstand führte. In der 18. Minute legte Bastian Götzinger nach einer Ecke nach und erhöhte auf 0:2 für den ASK. Trotz einiger Bemühungen von Sigleß, ins Spiel zurückzukommen, blieb der Halbzeitstand zugunsten der Gäste bestehen.

Die Gastgeber hatten einige Chancen, um den Rückstand zu verkürzen. Besonders erwähnenswert war die Möglichkeit von Dombayci in der 32. Minute, der jedoch unglücklich abschloss. Auch Draskoczi vergab kurz vor der Pause eine riesige Gelegenheit, als er freistehend vor dem leeren Tor den Ball über die Latte schoss. Diese vergebenen Chancen schienen den Gastgebern zur Halbzeit zuzusetzen.

Sigleß schlägt eindrucksvoll zurück

In der zweiten Halbzeit kam Sigleß jedoch mit neuem Elan aus der Kabine. In der 59. Minute fiel das erste Tor für die Gastgeber durch ein Eigentor von Eisner, das die Sigleßer zurück ins Spiel brachte. Nur wenige Minuten später gelang Dombayci der Ausgleich zum 2:2, als er nach einem Ping-Pong im Strafraum den Ball durch die Beine des Hirmer Keepers ins Tor beförderte. Die Aufholjagd war in vollem Gange, und das Momentum lag nun klar auf der Seite von Sigleß.

In der 82. Minute erzielte Jagschitz nach einem Eckball von Mihailovic das 3:2 und brachte die Gastgeber erstmals in Führung. ASK-Torhüter Rosu sah bei diesem Treffer nicht gut aus. Den Schlusspunkt setzte Dombayci in der 86. Minute mit einem spektakulären Schuss aus 18 Metern, der unter der Latte einschlug und den 4:2-Endstand markierte. Der SV Sigleß hatte das Spiel gedreht und sich damit drei wichtige Punkte gesichert.

Der Sieg im Mattersburger Bezirksderby war ein wichtiger Erfolg für den SV Sigleß, der damit nach einer schwierigen Phase wieder zurück in die Erfolgsspur fand. Der ASK Hirm hingegen muss sich nach einer vielversprechenden ersten Halbzeit mit einer bitteren Niederlage abfinden.

