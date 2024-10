ASK Tschurndorf triumphiert in Torfestival beim SC Unterrabnitz

Spielberichte

Sonntag, 06. Oktober 2024

In einer spektakulären Begegnung der 9. Runde in der 2. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich der ASK Tschurndorf eindrucksvoll mit 6:2 gegen den SC Unterrabnitz durch. Die Gäste dominierten die erste Halbzeit mit einem klaren 3:0-Vorsprung und ließen den Hausherren kaum Raum zur Entfaltung. Trotz einer kurzen Aufholjagd des SC Unterrabnitz in der zweiten Halbzeit konnte der ASK Tschurndorf seine Führung weiter ausbauen und das Spiel deutlich für sich entscheiden. Insbesondere Laszlo Egle brillierte mit einem Dreierpack für die Gäste.

Frühe Führung und Dominanz der Gäste

Der ASK Tschurndorf startete fulminant in die Partie und ging bereits in der zweiten Spielminute in Führung. Laszlo Egle traf zum 1:0, was den Beginn eines äußerst erfolgreichen Abends für ihn markierte. Die Tschurndorfer blieben weiterhin offensiv und konnten in der 22. Minute erneut durch Egle einnetzen, der mit einem herausgespielten Treffer auf 2:0 erhöhte.

In der 31. Minute baute Gabor Jakubovics die Führung der Gäste mit einem weiteren Tor auf 3:0 aus. Der SC Unterrabnitz fand kaum Mittel gegen die druckvoll agierenden Gäste und musste zur Halbzeit mit einem klaren Rückstand in die Kabine gehen. Ein Kommentar zur Halbzeit lobte die Überlegenheit der Gäste, während Unterrabnitz vergeblich versuchte, mit Nadelstichen zurück ins Spiel zu finden.

Aufbäumen und endgültige Entscheidung

Nach der Pause kam der SC Unterrabnitz motivierter aus der Kabine. In der 49. Minute gelang Daniel Haspel der Anschlusstreffer zum 1:3 nach einem gut herausgespielten Angriff über die rechte Seite. Dies schien den Gastgebern neuen Schwung zu verleihen, doch Laszlo Egle erstickte jegliche Hoffnungen auf eine Aufholjagd in der 66. Minute, als er seinen Triplepack vollendete und auf 4:1 für den ASK Tschurndorf stellte.

In der 74. Minute musste der SC Unterrabnitz zudem einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Florian Reisner mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz der Unterzahl kämpfte die Heimmannschaft weiter und wurde in der 80. Minute durch György Illés mit einem weiteren Tor belohnt, das den Spielstand auf 2:4 verkürzte.

Doch ASK Tschurndorf ließ sich nicht beirren. In der 85. Minute sorgte Laszlo Egle, nach einer sehenswerten Vorlage von Arseny Tokar, mit einem weiteren Treffer für das 5:2. Zoltan Racz setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt mit einem Tor zum 6:2-Endstand. Der ASK Tschurndorf feierte somit einen deutlichen und verdienten Auswärtssieg gegen den SC Unterrabnitz, der trotz einer engagierten Leistung den Gästen nicht das Wasser reichen konnte.

2. Klasse Mitte: Unterrabnitz : Tschurndorf - 2:6 (0:3)

91 Zoltan Racz 2:6

85 Laszlo Egle 2:5

80 György Illés 2:4

66 Laszlo Egle 1:4

49 Daniel Haspel 1:3

31 Gabor Jakubovics 0:3

22 Laszlo Egle 0:2

2 Laszlo Egle 0:1

