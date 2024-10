UFC Neckenmarkt triumphiert über SC Dörfl mit überzeugendem 5:1

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:26

In einem mitreißenden Spiel der 2. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich der UFC Neckenmarkt in der 9. Runde eindrucksvoll mit 5:1 gegen den SC Dörfl durch. Die Gastgeber dominierten das Geschehen von Beginn an und ließen dem SC Dörfl kaum Chancen, ins Spiel zu finden.

Neckenmarkt legt den Grundstein in der ersten Halbzeit

Die Partie begann mit hohem Engagement seitens des UFC Neckenmarkt, der frühzeitig die Weichen auf Sieg stellte. Bereits in der 24. Minute gelang Botond Nemeth der Führungstreffer, als er den Ball präzise im Netz des SC Dörfl unterbrachte. Die Freude der Gastgeber hielt an, denn nur sieben Minuten später, in der 31. Minute, baute David Szanto die Führung mit einem weiteren Treffer aus. Mit einem komfortablen 2:0 ging es für die Heimmannschaft in die Halbzeitpause, während SC Dörfl nach einer Möglichkeit suchte, ins Spiel zurückzufinden.

Entscheidende Momente in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzte der UFC Neckenmarkt seine dominante Vorstellung fort. In der 50. Minute war es erneut Botond Nemeth, der seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und die Führung auf 3:0 ausbaute. Die Gäste aus Dörfl versuchten nun, den Druck zu erhöhen, und in der 56. Minute wurde ihre Mühe mit einem Tor von Marton Czimber belohnt, der zum 3:1 verkürzte. Trotz dieses Aufbäumens schaffte es Dörfl nicht, die Kontrolle zu übernehmen.

Stattdessen drehte der UFC Neckenmarkt wieder auf, angeführt von Roland Mundi, der in der 78. Minute den vierten Treffer für sein Team erzielte und nur eine Minute später mit seinem zweiten Tor den 5:1-Endstand besiegelte. Mundi war in dieser Phase des Spiels kaum zu bremsen und seine beiden Tore waren der endgültige Beweis für die Überlegenheit des UFC Neckenmarkt an diesem Tag.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand der klare 5:1-Sieg des UFC Neckenmarkt fest, der nicht nur die drei Punkte sicherte, sondern auch das Selbstbewusstsein der Mannschaft für die kommenden Aufgaben stärkte.

2. Klasse Mitte: Neckenmarkt : SC Dörfl - 5:1 (2:0)

79 Roland Mundi 5:1

78 Roland Mundi 4:1

56 Marton Czimber 3:1

50 Botond Nemeth 3:0

31 David Szanto 2:0

24 Botond Nemeth 1:0

