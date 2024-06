Herzschlagfinale um Meistertitel: Purbach steigt in die 1. Klasse auf - zwei Abgänge fix!

2. Klasse Nord

Details Samstag, 15. Juni 2024 19:58

Was war das für ein packendes Titelrennen in der 2. Klasse Nord - der UFC Purbach am See behielt letzten Endes mit unglaublichen 64 Punkten aus 24 Spielen die Oberhand gegenüber dem punktgleichen Verfolger Neufeld / Leitha und sichert sich den Aufstieg in die 1. Klasse Nord. Noch beeindruckender: Der Leader blieb die gesamte Saison über ungeschlagen und holte sagenhafte 20 Siege und vier Remis bei 84:20 Toren. Zuhause gewann man alle zwölf Partien - eine Fabelsaison.

Herzschlagfinale mit besserem Ende für Purbach

„Wir haben acht Jahre auf diesen Erfolg warten müssen. Umso größer ist jetzt die Freude, dass wir wieder da sind, dass wir nächstes Jahr wieder erstklassig sind“, betont Coach Patrik Castek gegenüber bvz.at.

Bis zum letzten Spieltag musste um den Aufstieg gezittert werden, immerhin stand noch das Fernduell um den Tabellenthron an. Während Purbach auswärts beim SV Mörbisch ran musste, traf Neufeld / Leitha zugleich in der Fremde auf den SC Trausdorf und erfüllte dort mit einem souveränen 4:0-Erfolg die Pflicht. Wiederum Purbach hatte ordentlich zu kämpfen, ehe ein knapper 2:1-Sieg dann doch den Aufstieg bedeutete.

Das direkte Duell (4:2 für Purbach und 2:2 im Herbst) gab letztendlich den Ausschlag, dass man in der Tabelle vor dem direkten Kontrahenten blieb. In der Tordifferenz hätte man nämlich knapp das Nachsehen gehabt (+64 versus +70). Der Vorsprung des Leader-Duos auf den Dritten betrug final 14 (!) Zähler, auf den Vierten gar 26! „Es ist eigentlich unglaublich. Wir spielen insgesamt nur vier Mal Remis und trotzdem mussten wir bis zum Ende zittern“, so Castek gegenüber bvz.at.

Mit Patrick Hanbauer, der seine Karriere beenden wird, und Markus Holemar, der allen voran im Herbst stark aufspielte, stehen bereits zwei Kicker als Abgänge fest. Im sommerlichen Transferfenster können sich natürlich weitere Zu- und Abgänge ergeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.