2. Klasse Nord: Beliebtester “tipgame.com” Spieler der Saison 23/24 ist...

2. Klasse Nord

Details Montag, 15. Juli 2024 17:56

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2023/2024. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung neuerlich grandios war. Österreichweit wurden in sechs Wochen über 2,8 (!) Millionen Stimmen abgegeben! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene. Jene drei Spieler, die österreichweit die meisten Stimmen sammelten, mögen sich bitte umgehend per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. wenden.

Beliebtester Spieler der Saison 23/24 ist...

Leonardo Souza (Jois)

Endergebnis:



1. Leonardo Souza (Jois / 11509 Stimmen)

2. Endrit Dervishaj (SC Trausdorf / 10200 Stimmen)

3. Thomas Dragschitz (Wulkaprodersdorf / 1192 Stimmen)

4. Raphael Frank (SC Trausdorf / 1157 Stimmen)

5. Sebastian Wachter (Neufeld / Leitha / 1101 Stimmen)

6. Lukas Schmidt (UFC Purbach am See / 810 Stimmen)

7. Julian Regner (FC Oslip / 688 Stimmen)

8. Nico Wimmer (UFC Purbach am See / 534 Stimmen)

9. Muhammed Üzen (SC Zillingtal / 400 Stimmen)

10. Bastian Hackl (Jois / 214 Stimmen)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.