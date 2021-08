SC Neusiedl/See Ib triumphiert überlegen in Neufeld

Details Montag, 09. August 2021 16:16

Neufeld an der Leitha hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 1:5-Niederlage verdaut werden gegen allerdings sehr gut gelaunte Kicker vom NSC, die nach einigen vergebenen Möglichkeiten das Spiel doch relativ klar am Ende für sich entscheiden konnten

Von Beginn weg waren die Gäste das spielbestimmende Team, man vergab jedoch bereits in den ersten Minuten wirklich gute Chancen, nach einer knappen halben Stunde war es dann aber soweit. Marc Kobor brachte den Gastgeber in der 28. Minute ins Hintertreffen, die überfällige Führung. Johannes Haider erhöhte den Vorsprung vom SC Neusiedl am See Ib nach 37 Minuten auf 2:0. Doch danach die kalte Dusche, denn Neufeld brachte sich mit der ersten wirklichen Torchance wieder ins Spiel retour. Baran Tiskaya sorgte dafür, dass wieder Hoffnung aufkeimte. Diese sollte in den zweiten 45 Minuten aber wieder zerschlagen werden.

Gäste machen alles klar

In der zweiten Halbzeit dasselbe Bild, Neusiedl spielte und sorgte jetzt auch für die nötigen Tore. Der starke Kobor erhöhte nach der Pause nach einem Angriff auf 3:1, Dominik Malatschek und der junge Connor Reeh erhöhten dann am Ende sogar auf 5:1. Den Blick aufs Klassement wird man bei Neufeld an der Leitha – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist Neufeld / Leitha abgerutscht und steht aktuell nur auf dem 13. Rang, die Neusiedler liegen weiterhin Plansoll,die drei Zähler katapultierten SC Neusiedl/See Ib in der Tabelle auf Platz zwei.

"Wir haben uns das Leben etwas selber schwer gemacht, am Ende geht der Sieg aber auch in dieser Höhe für mich in Ordnung", so Neusiedls Trainer Thomas Achs.

Die Besen: Marc Kobor, Andreas Pittnauer (beide NSC)

2. Klasse Nord: Neufeld an der Leitha – SC Neusiedl am See Ib, 1:5 (1:2)

28 Marc Kobor 0:1

37 Johannes Haider 0:2

38 Baran Tiskaya 1:2

51 Marc Kobor 1:3

60 Dominik Maletschek 1:4

88 Conner Reeh 1:5

