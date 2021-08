Oslip setzt sich mit Sieg in Neufeld auf Rang Drei!

Details Freitag, 20. August 2021 23:37

Am Freitagabend rollte diesmal auch der Ball in der 2.Klasse Nord. Beim ASV Neufeld war diesmal der UFC Oslip zu Gast, während die Gastgeber noch auf ihren ersten Punktgewinn warten müssen, kann Oslip bereits zwei Siege vorweisen. Nach umkämpften 90 Minuten kamen bei den Gästen aus "Uzlop" noch drei weitere Zähler hinzu, man entschied das Duell am Ende doch souverän für sich.

Nach einem kurzen Abtasten zu Beginn waren es dann die Gäste aus Oslip, die das Kommando im Spiel übernahmen. Nach 10 Minuten hatte man dann auch die ersten Möglichkeiten, wenig später konnte man die Führung bejublen. Nach einem Eckball tat sich Neufelds Schlussmann Marcus Mecs etwas schwer, er griff etwas daneben, Sinan Gül sagte Danke und traf zur frühen Führung für die Osliper. In dieser Tonart ging es danach dann auch weiter, Gül hatte wenig später sogar die dicke Möglichkeit auf den zweiten Treffer, doch es blieb bis zum Seitenwechsel bei der knappen Führung für die Osliper, von Neufeld war vor allem offensiv wenig zu sehen, die gefährlichen Situationen wurden von Oslips Keeper Manuel Schwarz sicher entschärft.

Erneut Eckball als Gefahr

In den zweiten 45 Minuten dann dasselbe Bild, Oslip bestimmte das Spiel, erspielte sich auch einige Möglichkeiten, scheiterte jedoch entweder an sich selbst oder an Goalie Marcus Mecs. Es musste am Ende erneut ein Eckball für die endgültige Entscheidung herhalten, Michael Hauszbeck war diesmal zur Stelle und traf zum 2:0. Neufeld hatte danach noch weniger zu lachen, Luka Ferderbar wurde kurz vor dem Ende wegen eine Tätlichkeit noch ausgeschlossen, man steht am Ende weiterhin mit 0 Punkten dar, die Gäste aus Oslip setzen sich mit diesem Sieg auf den guten dritten Rang.

"Wir hatten viele Möglichkeiten, die Chancenauswertung war leider alles andere als optimal, der Sieg geht dennoch in Ordnung für mich", so Oslips Trainer Michael Nieder.

Die Besten: Fabian Dwornikowitsch, Manuel Schwarz (beide Oslip)

