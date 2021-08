ASV Hornstein baut Super-Start aus - Zillingtal mit vierter Niederlage im fünften Spiel!

Details Montag, 30. August 2021 22:40

Favoritensieg in der 2.Klasse Nord! Der ASV Sonnenberg Hornstein erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den SC Zillingtal. Der ASV Hornstein ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Zillingtal einen klaren Erfolg, Hornstein bleibt damit neben dem NSC 1b das einzige Team ohne jeden Punktverlust.

Hornstein erwischte einen echten Blitzstart ins Spiel, Marco Baumgartner brachte Hornstein in der siebten Spielminute in Führung, es wurde sofort klar, in welche Richtung es hauptsächlich gehen sollte in diesem Duell. Zillingtal fing sich jedoch nach dem frühen und schnellen Rückstand etwas, man stand defensiv halbwegs gut und ließ zumindest bis zur Pause keine weiteren Treffer zu, obwohl Hornstein noch drei, vier gute Möglichkeiten hatte. Danach war Pause in Zillingtal.

Favorit mit der Entscheidung

Im zweiten Durchgang machten die Gäste dann schnell ernst. Mostafa Saadi setzte sich nach einer knappen Stunde schön durch und schob locker ein, der zweite Treffer war mit einer Entscheidung gleichzusetzen. Hornstein konnte vor dem Schlusspfiff noch einmal nachlegen, Sascha Kovacs stellte mit dem Treffer den Endstand her, in einem am Ende doch relativ ungefährdeten Sieg für den Favoriten aus Hornstein. Der ASV Sonnenberg Hornstein ist nach dem Sieg gegen Zillingtal weiterhin in die Aufstiegsränge der 2. Klasse Nord. Mit nur einem Gegentor stellt der ASV Hornstein zudem die sicherste Abwehr der Liga. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, die Nordburgenländer zu stoppen.

"Ich bin mit der Leistung der Jungs sehr zufrieden, ich kann mich eigentlich kaum erinnern, dass der Sieg in Gefahr war", so Hornsteins Trainer Sebastian Reinprecht.

Die Besten: Marco Baumgartner, Mostafa Saadi (beide Hornstein)

2. Klasse Nord: SC Zillingtal – ASV Sonnenberg Hornstein, 0:3 (0:1)

7 Marco Baumgartner 0:1

57 Mostafa Jahandideh Saadi 0:2

87 Sascha Kovacs 0:3

