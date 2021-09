In letzter Sekunde: Jasarevic trifft zum Sieg, Oslip siegt!

Details Montag, 13. September 2021 19:16

Kroaten- und Nachbarschatsderby in der 2.Klasse Nord im Burgenland. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der FC Oslip mit 2:1 gegen den SV Wulkaprodersdorf gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Die ersten 20 Minuten waren an Dramatik egentlich kaum zu überbieten, beide Teams spielten mit offenen Visieren und hatten Möglichkeiten im Minutentakt. Wulkaprodersdorf traf zweimal die Stage, für Oslip rannte Jasarevic zweimal alleine aufs Tor zu, dennoch blieb es beim 0:0 zwischen den beiden Teams. Wenig später dann aber die Führung für Wulka, nach einem Stangler war in der Mitte Szabolcs Fekete völlig frei und traf! Die Antwort der Osliper erfolgte noch vor der Pause, Christoph Meth nutzte einen Fehler von Wulkas Schlussmann sofort aus und erzielte eines seiner eher seltenen Kopballtore, 1:1 zur Pause!

Aufgregung zum Ende

im zweiten Durchgang plätscherte die Partie dann großteils dahin, es rechneten am Ende viele mit einer Punkteteilung, doch in der letzten Minute startete Alen Jasarevic zum Tor und tra zur Führung, es folgten Proteste der Gäste, da der Osliper aus stark abseitsverdächtiger Position gestartet war, dass 2:1 war am Ende dann auch der Endstand in diesem heißen Duell. Der FC Oslip ist jetzt mit 13 Zählern punktgleich mit dem SV Wulkaprodersdorf, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 14:12 auf dem fünften Rang etwas dahinter. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

"Bereits nach 15 Minuten hätte es gut und gerne 3:4 stehen können, Wahnsinn was da alles vergeben wurde", so Oslips Roland Dvornikovich.

Der Beste: Franz Jagschitz (Oslip)

2. Klasse Nord: FC Oslip – SV Wulkaprodersdorf, 2:1 (1:1)

15 Szabolcs Fekete 0:1

33 Christoph Meth 1:1

91 Alen Jasarevic 2:1

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!