Schopf beschert UFC Purbach am See das Unentschieden

Am Freitag kam SV Wulkaprodersdorf bei UFC RAIBA Purbach am See nicht über ein 2:2 hinaus. UFC Purbach am See erwies sich gegen Wulkaprodersdorf als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Knapp 130 Zuseher durften eine durchaus interesse Begegnung verfolgen.

Für den Führungstreffer von Purbach am See zeichnete Florian Nief verantwortlich (13.). Andrej Dobis schockte die Heimmannschaft und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SV Wulkaprodersdorf. Zuerst stellte er in der 18. Minute auf 1:1, kurz vor der Halbzeit ließ es seine Mannschaft jubeln und drückte den Ball zum 2:1 über die Linie (42.). Wulkaprodersdorf nahm die knappe Führung dann mit in die Kabine und hoffte darauf, als Sieger vom Platz zu gehen.



In der 62. Minute gelang der Heimmannschaft aber noch der wichtige Ausgleich, nachdem Sebastian Schopf den Ball im Netz der Gäste unterbrachte. Beim Abpfiff durch den Unparteiischen stand es zwischen UFC RAIBA Purbach am See und SV Wulkaprodersdorf pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

UFC Purbach am See führt mit 14 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Purbach am See derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei UFC RAIBA Purbach am See. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Wulkaprodersdorf holte auswärts bisher nur acht Zähler. Das Remis brachte SV Wulkaprodersdorf in der Tabelle voran. Wulkaprodersdorf liegt nun auf Rang vier. SV Wulkaprodersdorf verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Wulkaprodersdorf noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Weiter geht es für UFC Purbach am See am kommenden Freitag daheim gegen SC Eisenstadt 1907. Für SV Wulkaprodersdorf steht am gleichen Tag ein Duell mit FC Großhöflein an.

2. Klasse Nord: UFC RAIBA Purbach am See – SV Wulkaprodersdorf, 2:2 (1:2)

13 Florian Nief 1:0

18 Andrej Dobis 1:1

42 Andrej Dobis 1:2

62 Sebastian Schopf 2:2

