Spitzenspiel in Neusiedl endet mit einem Remis

Details Montag, 18. Oktober 2021 15:06

Das Spitzenspiel der Runde ging diesmal in Neusiedl am See über die Bühne. Das Spiel vom Sonntag zwischen dem SC Neusiedl/See Ib und dem ASV Hornstein endete mit einem 1:1-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Hornstein hatte in diesem Spiel den besseren Start. In der 15. Minute traf Hornstein zum ersten Mal ins Schwarze, Julian Wördnl ließ sich nicht zwemal bitten und sorgte so für die Führung des Tabellenführers. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert, dies lag vor allem auch an der schlechten Chancenauswertung der Gäste aus Hornstein, die durchaus höher hätten führen können.

Ausschluss und Elfmeter

Im zweiten Durchgang kamen die Hausherren dann etwas besser in die Partie, mit jeder Minuten wurde man quasi stärker und drückte Hornstein etwas hinten rein. Nach einer guten Stunde dann etwas Aufregung, ein Handspiel im 16er wurde vom ansonst schwachen Schiedsrichter Kouba mit einem Elfer geahndet, Horvath versenkte diesen eiskalt. Wenig später dann waren die Gäste einen mann weniger, Patrick Niklas musste mit der Ampelkarte vom Feld. Bis zum Ende blieb es dann beim Remis zwischen den beiden Teams.Der SC Neusiedl am See Ib bleibt damit weiterhin ohne Niederlage.Und auch der ASV Hornstein ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile elf Siege und ein Unentschieden zu Buche. Die Gäste erfüllten zuletzt die Erwartungen und verbuchten aus den jüngsten fünf Partien 13 Zähler.

"Wir hatten erste Halbzeit mehr vom Spiel, in der zweiten Halbzeit hat Neusiedl dan Gas gegeben, von dem her geht der Punkt in Ordnung", so Hornsteins Trainer Sebastian Reinprecht.

Die Besten: Thomas Ettl (Nsc), Fatih Bas, Julian Wörndl (eide Hornstein)

2. Klasse Nord: SC Neusiedl am See Ib – ASV Sonnenberg Hornstein, 1:1 (0:1)

15 Julian Woerndl 0:1

68 Mario Horvath 1:1

