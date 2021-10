Sieben Partien ohne Sieg: Zillingtal setzt Negativtrend fort - Purbach ohne Probleme

Details Montag, 25. Oktober 2021 20:45

Zillingtal steckte gegen UFC Purbach am See eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Auf dem Papier ging Purbach am See als Favorit ins Spiel gegen SC Zillingtal – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Für den Führungstreffer von UFC RAIBA Purbach am See zeichnete Sebastian Schopf verantwortlich (46.). Florian Nief erhöhte für den Gast auf 2:0 (55.). Lukas Schmidt überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für UFC Purbach am See (70.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte Purbach am See einen dreifachen Punktgewinn gegen Zillingtal.

Mit 41 Gegentreffern hat SC Zillingtal schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur elf Tore. Das heißt, die Gastgeber mussten durchschnittlich 3,15 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht Zillingtal in der Rückrunde von der zwölften Position an. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SC Zillingtal alles andere als positiv. Die Misere von Zillingtal hält an. Insgesamt kassierte SC Zillingtal nun schon sechs Niederlagen am Stück.

Im letzten Hinrundenspiel errang UFC RAIBA Purbach am See drei Zähler und weist als Tabellenachter nun insgesamt 17 Punkte auf. Fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat UFC Purbach am See momentan auf dem Konto.

Zillingtal verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 19.03.2022 SC Eisenstadt 1907.

2. Klasse Nord: SC Zillingtal – UFC RAIBA Purbach am See, 0:3 (0:0)

46 Sebastian Schopf 0:1

55 Florian Nief 0:2

70 Lukas Schmidt 0:3

