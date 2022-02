Wulkaprodersdorf mit einigen Veränderungen im Kader

Details Mittwoch, 16. Februar 2022 17:08

Nicht ganz zufrieden mit den Spielen aus der Hinrunde und man im Norden des Burgenlandes, beim SV Wulkaprodersdorf. Die Burgenlandkroaten legten zwar eine solide Hinrunde hin, dennoch hatte man sich innerhalb des Vereins etwas mehr erwartet, es gibt jedoch auch positive Dinge zu berichten, wie uns Sektionsleiter Viktor Dragschitz in einem kurzen Gespräch bestätigen konnte.

Platz sechs in der Tasche, 20 Punkte auf dem Konto – an und für sich eine solide Bilanz für Wulkaprodersdorf, dennoch hätte man sich etwas mehr Konstanz erhofft bei einigen Duellen. Auf die ersten vier, was das ausgegebene Ziel des Vereins war, fehlen doch einige Punkte. „Die Hinrunde war OK, dennoch haben wir uns da offenkundig etwas mehr ausgerechnet, denn punktetechnisch fehlt auf die ersten vier Plätze in der Tabelle doch ein einiges“, so Sektionsleiter Dragschitz zu Ligaportal. Der sportliche Funktionär prangert vor allem die Konstanz an. „Wir waren einfach zu schwankend in unseren Leistungen, wenn ich da an das Spiel gegen Großhöflein denke – solche Spiele darfst du einfach nicht verlieren“.

Es soll vorgesorgt werden

Diese Konstanz möchte man zumindest in der Rückrunde für sich entdecken, das längerfristige Ziel für die Wulkaprodersdorfer ist jedoch die neue Spielzeit. „Wir wollen schauen, dass wir in der Rückrunde etwas gefestigter auftreten, wir wollen aber vor allem dann schon auf die neue Spielzeit schielen“, so Dragschitz weiter. Das Aufstiegsrennen scheint gelaufen, deshalb erscheint diese Tendenz nur logisch.

Auch im Kader der Nordburgenländer gibt es einige Veränderungen, viele Leute haben das Team verlassen. Spieler wie Filip Alilovic und Michael Takac haben den Verein verlassen, Peter Horvath wird zumindest ein halbes Jahr Pause einlegen. Dazu gekommen sind mit Mario Horvath, Csaba Peczar oder auch Daniel Abrahamovsky, der zuvor in Norwegen tätig war, einige gestandene Spieler. Man darf sich also einiges erhoffen von den Mannen an der Wulka. „Quantitativ sind wir sicherlich etwas schlechter aufgestellt, wir glauben aber, dass wir vor allem in der Offensive an Qualität dazu gewonnen haben“, so Sektionsleiter Dragschitz abschließend.