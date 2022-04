SC Neusiedl/See Ib deklassiert Wulkaprodersdorf und fährt Kantersieg ein

Details Montag, 04. April 2022 21:06

Der SC Neusiedl am See Ib kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:1-Erfolg davon, davon fielen sieben Treffer erst im zweiten Durchgang. Die Überraschung blieb aus: Gegen den SC Neusiedl/See Ib kassierte der SV Wulkaprodersdorf eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte Neusiedl ebenfalls einen klaren 4:1-Erfolg gelandet.

Bei nicht wirklich frühlingshaften Bedingungen starteten die Gäste aus Neusiedl etwas besser ins Spiel, Marc Kobor versenkte den Ball in der 19. Minute im Netz von Wulkaprodersdorf, er hatte bereits zuvor eine gute Möglichkeit vergeben. Kurz vor der Pause traf Patrick Sonnleitner für den SC Neusiedl am See Ib (42.) zum 0:2, der Goalie konnte den Ball nur kurz abklatschen lassen und die Gästen hatten keine Probleme mehr. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

NSC wie im Training

In der zweiten Halbzeit sollten dann alle Dämme brechen, Wulka lieferte jetzt kaum noch Gegegnwehr, Horvath traf per Elfer zum 0:3, was auch die Entscheidung war. Doch dem nicht genug, Treffer von Bucur (3), Reeh, Gruidl und erneut Sonnleitner sorgten am Ende für einen echten kantersieg, die Hausherren zerfielen dabei in alle Einzelteile. Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den SV Wulkaprodersdorf festigte der SC Neusiedl/See Ib den zweiten Tabellenplatz. Am Samstag muss Wulkaprodersdorf beim FC Sankt Andrä ran, zeitgleich wird der SC Neusiedl am See Ib von UFC Stotzing in Empfang genommen.

"In der zweiten Halbzeit hat sich so etwas wie eine Blockade gelöst, da ist uns dann wirklich alles aufgegangen", so Neusiedls Gernot Tick.

Die Besten: Raul Bucur, Mario Horvath, Connor Reeh (alle NSC)

2. Klasse Nord: SV Wulkaprodersdorf – SC Neusiedl am See Ib, 1:9 (0:2)

80 Bernd Grafl 1:9

73 Markus Gruidl 0:9

67 Raul Bucur 0:8

64 Raul Bucur 0:7

63 Conner Reeh 0:6

60 Patrick Sonnleitner 0:5

56 Raul Bucur 0:4

48 Mario Horvath 0:3

42 Patrick Sonnleitner 0:2

19 Marc Kobor 0:1