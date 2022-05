Tore am laufenden Band für Wulkaprodersdorf

Details Sonntag, 22. Mai 2022 18:31

SV Wulkaprodersdorf fertigte SC Trausdorf am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Die Überraschung blieb aus: Gegen Wulkaprodersdorf kassierte Trausdorf eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel hatte SV Wulkaprodersdorf durch ein 3:0 für sich entschieden.

SC Trausdorf geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Thomas Dragschitz das schnelle 1:0 für Wulkaprodersdorf erzielte. In der 22. Minute erhöhte Mario Horvath auf 2:0 für SV Wulkaprodersdorf. Szabolcs Fekete überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für die Gäste (23.). Trausdorf ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Wulkaprodersdorf. In der 64. Minute brachte Ferdi Toprak das Netz für SC Trausdorf zum Zappeln. SV Wulkaprodersdorf drehte auf, Horvath (81.), Martin Kremsner (85.) und Luca Maximilian Zarits (88.) markierten innerhalb weniger Minuten die Tore zum 6:1 und ließen Trausdorf dabei ziemlich alt aussehen. Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Wulkaprodersdorf bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Mit 184 Gegentreffern hat SC Trausdorf schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 36 Tore. Das heißt, die Heimmannschaft musste durchschnittlich vier Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht Trausdorf mit zwölf Punkten auf Platz 13. Nun musste sich SC Trausdorf schon 38-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Trausdorf wartet schon seit 15 Spielen auf einen Sieg.

SV Wulkaprodersdorf befindet sich mit 74 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. 22 Siege, acht Remis und 16 Niederlagen hat Wulkaprodersdorf derzeit auf dem Konto. SV Wulkaprodersdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Am nächsten Samstag reist SC Trausdorf zu FC Großhöflein, zeitgleich empfängt Wulkaprodersdorf UFC RAIBA Purbach am See.

2. Klasse Nord: SC Trausdorf – SV Wulkaprodersdorf, 1:6 (0:3)

88 Luca Maximilian Zarits 1:6

85 Martin Kremsner 1:5

81 Mario Horvath 1:4

64 Ferdi Toprak 1:3

23 Szabolcs Fekete 0:3

22 Mario Horvath 0:2

10 Thomas Dragschitz 0:1