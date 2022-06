Sankt Andrä spielt mit Oslip Katz und Maus

Details Montag, 06. Juni 2022 14:54

FC Sankt Andrä zog dem FC Oslip das Fell über die Ohren: 0:7 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Sankt Andrä ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Oslip einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte ebenfallls der FC Sankt Andrä nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Von Beginn weg war diesmal klar, wer am Ende des Tages als Sieger vom Platz gehen sollte. Thomas Friedl brachte sein Team bereits in der fünften Minute nach vorn. Bereits in der elften Minute erhöhte Andrej Hrdlicka den Vorsprung von Sankt Andrä. Lukas Mihalik legte in der 21. Minute zum 3:0 für das Heimteam nach, Oslip war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht im Strafraum des Gegners vorstellig geworden. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Friedl das 4:0 nach (43.). Der tonangebende Stil von FC Sankt Andrä spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Gastgeber wie im Training

Und im zweiten Durchgang ging es dann auch in dieser Tonart weiter. Mit dem Tor zum 5:0 steuerte Hrdlicka bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (67.). Und einem Mann war der Abschluss gegönnt. Doppelpack für Sankt Andrä: Nach seinem ersten Tor (86.) markierte Marcel Nolz wenig später seinen zweiten Treffer (90.). Am Ende fuhr Sankt Andrä einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der FC Sankt Andrä bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den FC Oslip in Grund und Boden spielte. Kurz vor Saisonende belegt FC Sankt Andrä mit 58 Punkten den vierten Tabellenplatz, trotz einer mehr als starken Rückrunde leider zu wenig für den Aufstieg.

2. Klasse Nord: FC Sankt Andrä – FC Oslip, 7:0 (4:0)

90 Marcel Nolz 7:0

86 Marcel Nolz 6:0

67 Andrej Hrdlicka 5:0

43 Thomas Friedl 4:0

21 Lukas Mihalik 3:0

11 Andrej Hrdlicka 2:0

5 Thomas Friedl 1:0