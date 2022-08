Deutliche Pleite für Zillingtal - St.Andrä wird Favoritenrolle gerecht

Details Sonntag, 14. August 2022 19:14

Der FC Sankt Andrä kam am ersten Spieltag zu einem 3:0-Sieg gegen den SC Zillingtal, alles andere wäre bei dem Einkaufsprogramm der Seewinkler in der letzten Transferphase wohl eine Überraschung gewesen, der Weg zum Titel führt dieses Jahr wohl nur über die Fleischhacker Elf!

Vor 120 Zuschauern hatte Zillingtal kaum etwas entgegenzusetzen. Folgerichtig geriet der Gast früh auf die Verliererstraße, bereits nach neun Minuten sagte Marek Sovcik nach einem Stangler Danke. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten, es mangelte den Hausherren jedoch nicht an Möglichkeiten, dennoch musste man sich gedulden.

Halbzeit Zwei ohne Probleme

Im zweiten Durchgang wurde der Klassenunterscheid dann noch deutlicher. Richard Sekera versenkte die Kugel zum 2:0 für Sankt Andrä (68.) im Tor. Für ruhige Verhältnisse sorgte das Heimteam, als man das 3:0 besorgte (89.), der von Frauenkirchen gekommene Armin Muminovic sorgte für den Endstand. Das Saisondebüt vom FC Sankt Andrä ist also gelungen. Sankt Andrä konnte den SC Zillingtal bezwungen und einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert. Der FC Sankt Andrä tritt kommenden Samstag, um 19:00 Uhr, beim UFC St. Georgen/Eisenstadt an. Einen Tag später empfängt Zillingtal den UFC Schützen am Gebirge.

2. Klasse Nord: FC Sankt Andrä – SC Zillingtal, 3:0 (1:0)

89 Armin Muminovic 3:0

68 Richard Sekera 2:0

13 Marek Sovcik 1:0