Großhöflein bleibt gegen Neufeld an der Leitha nur der Ehrentreffer!

Mit Neufeld / Leitha und Großhöflein trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für die Gäste schien Neufeld/Leitha aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Neufeld an der Leitha als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Sebastian Wachter traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Philip Reuther versenkte die Kugel zum 2:0 für Neufeld / Leitha (22.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause.



Neufeld/Leitha baute die Führung aus, indem Leon Julian Woborny zwei Treffer nachlegte (50./62.). FC Großhöflein kam kurz vor dem Ende durch Adam Horvath zum Ehrentreffer (87.). Schlussendlich verbuchte Neufeld an der Leitha gegen Großhöflein einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit dem Dreier sprang Neufeld / Leitha auf den fünften Platz der 2. Klasse Nord. Der Angriff von Neufeld/Leitha wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 22-mal zu. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Neufeld/Leitha. Die letzten Resultate von Neufeld an der Leitha konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Bei FC Großhöflein präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). In der Tabelle liegt Großhöflein nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang.

Am nächsten Samstag reist Neufeld / Leitha zu Siegendorf 1b, zeitgleich empfängt FC Großhöflein SC Zillingtal.

2. Klasse Nord: Neufeld an der Leitha – FC Großhöflein, 4:1 (2:0)

87 Adam Horvath 4:1

62 Leon Julian Woborny 4:0

50 Leon Julian Woborny 3:0

22 Philip Reuther 2:0

1 Sebastian Wachter 1:0