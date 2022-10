Trausdorf siegt dank Berger-Eigentor

Details Montag, 10. Oktober 2022 21:00

Durch ein 1:0 holte sich Trausdorf in der Partie gegen den UFC Purbach am See drei Punkte. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Trausdorf versuchte aber das Spiel ordentlich mitzugestalten, nachdem man in der Vorwoche nicht gut ausgesehen hatte, auf Treffer mussten die Zuseher jedoch vergeblichst warten. Das sollte sich dann kurz nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit ändern.

Eigentor als einziger Treffer

Pechvogel des Tages war definitiv Christoph Berger, dessen Eigentor Purbach am See ins Hintertreffen brachte (47.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Eine unglückliche Aktion ermöglichte so den Trausdorfern den nächsten Saisonsieg. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 1:0 zugunsten vom SC Trausdorf. DerUFC RAIBA Purbach am See rutschte mit dieser Niederlage auf den achten Tabellenplatz ab. Die Lage der Gäste bleibt angespannt. Gegen den SC Trausdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben. Am kommenden Sonntag tritt Trausdorf beim FC Oslip zum kleinen Derby an, während der UFC Purbach am See zwei Tage zuvor den SV Wulkaprodersdorf empfängt.

"Wir hatten von der Vorwoche noch etwas gut zu machen, von dem her kann ich auf die Leistung der Burschen nur stolz sein", so Trausdorfs Trainer Michael Gasnarek.

2. Klasse Nord: SC Trausdorf – UFC RAIBA Purbach am See, 1:0 (0:0)

47 Eigentor durch Christoph Berger 1:0