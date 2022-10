Sankt Andrä bleibt verlustpunktfrei!

Details Dienstag, 11. Oktober 2022 11:18

Sankt Andrä stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog Stotzing mit einem 5:0-Erfolg das Fell über die Ohren. FC Sankt Andrä hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

In der ersten Halbzeit sahen die 120 Besucher bereits ein dominantes Auftreten der Gäste, zu einem Treffer reichte es in den ersten 44 Minuten aber noch nicht. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Marek Sovcik für den Spitzenreiter zur Führung (45.). Zur Pause wusste Sankt Andrä eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.



Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Richard Sekera schnürte einen Doppelpack (67./71.), sodass FC Sankt Andrä fortan mit 3:0 führte. Thomas Friedl legte in der 72. Minute zum 4:0 für Sankt Andrä nach. Kevin Bors stellte schließlich in der 80. Minute den 5:0-Sieg für FC Sankt Andrä sicher. Sankt Andrä überrannte UFC Stotzing förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Mit 28 Gegentreffern hat Stotzing schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur acht Tore. Das heißt, die Heimmannschaft musste durchschnittlich 3,11 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. UFC Stotzing befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen FC Sankt Andrä weiter im Abstiegssog. In dieser Saison sammelte Stotzing bisher einen Sieg und kassierte acht Niederlagen.

Sankt Andrä konnte sich gegen UFC Stotzing auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Sankt Andrä stets gesorgt, mehr Tore als FC Sankt Andrä (37) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Nord. Sankt Andrä ist weiterhin ungeschlagen und musste zudem noch keinen Gegentreffer hinnehmen.

Siege waren zuletzt rar gesät bei UFC Stotzing. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon acht Spiele zurück.

Am nächsten Samstag reist Stotzing zu UFC Schützen am Gebirge, zeitgleich empfängt Sankt Andrä SC Zagersdorf.

2. Klasse Nord: UFC Stotzing – FC Sankt Andrä, 0:5 (0:1)

80 Kevin Bors 0:5

72 Thomas Friedl 0:4

71 Richard Sekera 0:3

67 Richard Sekera 0:2

45 Marek Sovcik 0:1