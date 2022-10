Siegendorf 1b wacht erst nach dem Rückstand auf!

Details Montag, 24. Oktober 2022 11:03

Im Spiel von Zillingtal gegen Siegendorf 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. SC Zillingtal war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Fabian Widlhofer machte in der 39. Minute das 1:0 der Gastgeber perfekt. Ein Tor auf Seiten von Zillingtal machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.



Für das 2:0 von SC Zillingtal zeichnete Dominic Kastler verantwortlich (63.). Dominik Stadler verkürzte für Siegendorf 1b später in der 76. Minute auf 1:2. Tobias Leidl glich nur wenig später für Siegendorf 1b aus (79.). Dass Siegendorf 1b in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Tom Fasching, der in der 80. Minute zur Stelle war. Zillingtal hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Siegendorf gewinnt hochverdient! JugoBetrugo, Ticker-Reporter

SC Zillingtal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Siegendorf 1b – Zillingtal bleibt weiter unten drin. In dieser Saison sammelte SC Zillingtal bisher zwei Siege und kassierte acht Niederlagen.

Siegendorf 1b machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz fünf. Siegendorf 1b verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Zillingtal kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit fünf Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Siegendorf 1b derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

SC Zillingtal tritt am kommenden Freitag bei UFC RAIBA Purbach am See an, Siegendorf 1b empfängt am selben Tag UFC St. Georgen/Eisenstadt.

2. Klasse Nord: SC Zillingtal – Siegendorf 1b, 2:3 (1:0)

80 Tom Fasching 2:3

79 Tobias Leidl 2:2

76 Dominik Stadler 2:1

63 Dominic Kastler 2:0

39 Fabian Widlhofer 1:0