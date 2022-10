Klatsche für Zillingtal bei UFC Purbach am See!

Details Samstag, 29. Oktober 2022 07:53

SC Zillingtal blieb gegen UFC RAIBA Purbach am See chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. UFC Purbach am See hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Pierre Min Zhen Wang brachte Purbach am See nach 23 Minuten die 1:0-Führung. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für UFC RAIBA Purbach am See.

Schopf mit einer herrlichen Flanke auf Grgic, dieser packt den Seitfallzieher aus, aber der Keeper (welcher übrigens 10 Jahre nicht gespielt hat) pariert meisterlich. Florian Ackermann, Ticker-Reporter

Michael Koller trug sich in der 77. Spielminute in die Torschützenliste ein. Christian Rosner vollendete zum dritten Tagestreffer in der 88. Spielminute. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Patrick Hanbauer, der das 4:0 aus Sicht von UFC Purbach am See perfekt machte (90.). Am Ende kam Purbach am See gegen Zillingtal zu einem verdienten Sieg.

Bei UFC RAIBA Purbach am See präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (25). UFC Purbach am See machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz fünf. Die Saison von Purbach am See verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat UFC RAIBA Purbach am See nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. Durch den klaren Erfolg über SC Zillingtal ist UFC Purbach am See weiter im Aufwind.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Zillingtal weiter im Schlamassel. Im Angriff der Gäste herrscht Flaute. Erst zehnmal brachte SC Zillingtal den Ball im gegnerischen Tor unter. Zillingtal entschied kein einziges der letzten acht Spiele für sich.

Purbach am See tritt am Freitag, den 04.11.2022, um 19:30 Uhr, bei UFC St. Georgen/Eisenstadt an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt SC Zillingtal FC Oslip.

2. Klasse Nord: UFC RAIBA Purbach am See – SC Zillingtal, 4:0 (1:0)

90 Patrick Hanbauer 4:0

88 Christian Rosner 3:0

77 Michael Koller 2:0

23 Pierre Min Zhen Wang 1:0