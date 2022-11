Sankt Andrä unbesiegbar: 12 Spiele - 36 Punkte!

Details Sonntag, 06. November 2022 08:02

Durch ein 4:2 holte sich FC Sankt Andrä drei Punkte bei Neufeld an der Leitha. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Sankt Andrä prolongiert damit eine unheimliche Serie.

Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Lukas Mihalik mit den Treffern (1./13./30.) zum 3:0 für Sankt Andrä. Mit dem 4:0 von Kevin Bors für den Gast war das Spiel eigentlich schon entschieden (36.). Der Tabellenführer dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.



In der 77. Minute brachte Julian Hauptvogel das Netz für Neufeld / Leitha zum Zappeln. Kurz vor Ultimo war noch Leon Julian Woborny zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Gastgebers verantwortlich (84.). Obwohl FC Sankt Andrä nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Neufeld/Leitha zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 4:2.

Neufeld an der Leitha belegt mit 18 Punkten den achten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte Neufeld / Leitha bisher sechs Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Mit beeindruckenden 49 Treffern stellt Sankt Andrä den besten Angriff der 2. Klasse Nord. FC Sankt Andrä setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon zwölf Siege auf dem Konto.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 18.03.2023 empfängt Neufeld/Leitha dann im nächsten Spiel UFC Schützen, während Sankt Andrä am gleichen Tag bei SC Zillingtal antritt.

2. Klasse Nord: Neufeld an der Leitha – FC Sankt Andrä, 2:4 (0:4)

84 Leon Julian Woborny 2:4

77 Julian Hauptvogel 1:4

36 Kevin Bors 0:4

30 Lukas Mihalik 0:3

13 Lukas Mihalik 0:2

1 Lukas Mihalik 0:1