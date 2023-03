Weiter makellos: Leader Sankt Andrä macht auch mit Zillingtal kurzen Prozess

Details Montag, 20. März 2023 18:33

Mit 0:3 verlor Zillingtal am vergangenen Sonntag gegen Tabellenführer Sankt Andrä, der damit nach 13 Runden weiter beim Punktemaximum von 39 Zählern hält. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Sankt Andrä hatte mit 3:0 gewonnen.

Triplepacker Marek Sovcik sei Dank

Von Anfang an gaben die Gäste eigentlich den Ton an, gelang Marek Sovcik in der Folge in Minute 37 ein Kuriosum: Binnen 60 Sekunden schlug der Angreifer des Tabellenführers nämlich doppelt zu und besorgten den 2:0-Pausenstand pro Sankt Andrä. Nach dem Seitenwechsel war die Geschichte nur noch reine Formsache, legte Marek Sovcik in Minute 68 seinen dritten Treffer noch obendrauf und sorgte für den 0:3-Endstand.

Zillingtal bleibt weiter im unteren Tabellendrittel. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte SC Zillingtal nur drei Zähler.

FC Sankt Andrä hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Bei den Gästen greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal vier Gegentoren stellt Sankt Andrä die beste Defensive der 2. Klasse Nord. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, FC Sankt Andrä zu stoppen. Von den 13 absolvierten Spielen hat Sankt Andrä alle für sich entschieden.

Am nächsten Samstag reist Zillingtal zu UFC Schützen am Gebirge, zeitgleich empfängt FC Sankt Andrä UFC St. Georgen/Eisenstadt.

2. Klasse Nord: SC Zillingtal – FC Sankt Andrä, 0:3 (0:2)

68 Marek Sovcik 0:3

37 Marek Sovcik 0:2

37 Marek Sovcik 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei