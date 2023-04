Triumphator im Spitzenspiel: Zagersdorf ringt Großhöflein nieder

Details Sonntag, 23. April 2023 20:16

Am Sonntagnachmittag gelang dem SC Zagersdorf im Spitzenspiel der 19. Runde gegen FC Großhöflein ein 3:1-Heimerfolg. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Zagersdorf hatte einen klaren 3:0-Sieg gefeiert.

Doppelpacker Schanta macht den Unterschied

Johann Eisner ließ sich in der elften Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für SC Zagersdorf. In der 37. Minute hatte Großhöflein den Ausgleich parat und stellt mit einem feinen Abschluss an den Einstand wieder her. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Nino Edmund Schanta schnürte einen Doppelpack (71./77.), sodass Zagersdorf fortan mit 3:1 führte und die Vorentscheidung Einzug halten ließ. Am Ende stand SC Zagersdorf als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von Zagersdorf. Insgesamt erst 18-mal gelang es dem Gegner, SC Zagersdorf zu überlisten. Zagersdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

FC Großhöflein verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den Gast, sodass man lediglich fünf Punkte holte.

SC Zagersdorf setzte sich mit diesem Sieg von Großhöflein ab und nimmt nun mit 33 Punkten den zweiten Rang ein, während FC Großhöflein weiterhin 28 Zähler auf dem Konto hat und den vierten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Zagersdorf ist auf gegnerischer Anlage Siegendorf 1b (Freitag, 19:30 Uhr). Einen Tag später misst sich Großhöflein mit SC Trausdorf.

2. Klasse Nord: SC Zagersdorf – FC Großhöflein, 3:1 (1:1)

77 Nino Edmund Schanta 3:1

71 Nino Edmund Schanta 2:1

37 Soma Fuezi 1:1

11 Johann Eisner 1:0

