Der Keeper mutiert zum Torschützen: Wulkaprodersdorf nimmt dank Lucky Punch Punkt aus St. Georgen mit

Details Samstag, 29. April 2023 07:35

Am Freitagabend gelang es dem SV Wulkaprodersdorf, sich im Gastspiel der 20. Runde beim UFC St. Georgen/Eisenstadt von einem 0:2-Pausenrückstand zu erholen und final beim Endstand von 2:2 mit einem Punkt von dannen zu ziehen. Vor heimischem Publikum war Wulkaprodersdorf im Hinspiel ein 3:0-Sieg geglückt.

Zwei konträre Halbzeiten

Ein Doppelpack brachte UFC St. Georgen/Eisenstadt in eine komfortable Position: Andreas Jobst war gleich zweimal zur Stelle (9./27.). Das 1:0 resultierte aus einem perfekten Fiedler-Stanglpass, bei dem Jobst nur mehr den Fuß hinhalten musste, beim 2:0 steht er nach einer eher unglücklichen Grätsche eines Verteidigers goldrichtig. Die Hintermannschaft von SV Wulkaprodersdorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Vor 360 Zuschauern stellte Lukas Balaz nach dem Seitenwechsel das 1:2 für den Gast sicher (54.), der nach einem Dragschnitz-Flankenball herrlich vollstreckte - Spannung für die zweite Hälfte war also vorprogrammiert. Als vieles bereits auf einen knappen Heimsieg hindeutete, gelang den Gästen in der Nachspielzeit noch der Ausgleichstreffer zum Punktgewinn (90+1.) - der aufgerückte Schlussmann (!) der Gäste, Patrick Zvonarits, wuchtet einen Kopfball in die Maschen und lässt Wulkaprodersdorf über einen durchaus verdienten Zähler jubeln.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt St. Georgen/E. den fünften Platz in der Tabelle ein. Acht Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto.

SV Wulkaprodersdorf holte auswärts bisher nur acht Zähler. Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung aus, sodass man nun auf dem achten Platz steht. Offensiv sticht man in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 39 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Sieben Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Wulkaprodersdorf derzeit auf dem Konto.

Als Nächstes steht für St. Georgen/Eisenstadt eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:30 Uhr) geht es gegen Neufeld an der Leitha. Wulkaprodersdorf tritt einen Tag später daheim gegen FC Großhöflein an.

2. Klasse Nord: UFC St. Georgen/Eisenstadt – SV Wulkaprodersdorf, 2:2 (2:0)

90 Patrick Zvonarits 2:2

54 Lukas Balaz 2:1

27 Andreas Jobst 2:0

9 Andreas Jobst 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei