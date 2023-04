Deutlicher Auswärtssieg: Neufeld mit dem Dreipunkter bei Zillingtal

Details Samstag, 29. April 2023 08:18

Neufeld an der Leitha erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen SC Zillingtal. Als Favorit rein – als Sieger raus, so die Devise der Gäste im Match der 20. Runde am Freitagabend. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte Neufeld/Leitha gegen Zillingtal mit 2:1 die Nase vorn.

Zwei Tore vor der Pause legen Basis

Das 1:0 von Neufeld an der Leitha stellte Mario Ikic sicher (23.). Aus der Ruhe ließ sich SC Zillingtal nicht bringen. Muhammed Üzen erzielte wenig später den Ausgleich (27.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte abermals Marcio Ikic auf Seiten von Neufeld/Leitha das 2:1 (42.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Matthias Wachter die Führung des Gasts aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Den Vorsprung von Neufeld/Leitha ließ Leon Julian Woborny in der 51. Minute anwachsen und setzte mit dem 1:4 den Schlusspunkt. Letztlich fuhr Neufeld an der Leitha einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Zillingtal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive von Zillingtal muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 52-mal war dies der Fall.

Die Trendkurve von Neufeld an der Leitha geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang acht, mittlerweile hat man Platz vier der Rückrundentabelle inne. Trotz der drei Zähler machte Neufeld/Leitha im Klassement vorerst keinen Boden gut. Offensiv sticht Neufeld/Leitha in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 37 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Neufeld an der Leitha verbuchte insgesamt neun Siege, ein Remis und acht Niederlagen.

Zillingtal hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 12.05.2023 gegen UFC St. Georgen/Eisenstadt. Als Nächstes steht Neufeld/Leitha St. Georgen/Eisenstadt gegenüber (Freitag, 19:30 Uhr).

2. Klasse Nord: SC Zillingtal – Neufeld an der Leitha, 1:4 (1:3)

51 Leon Julian Woborny 1:4

45 Matthias Wachter 1:3

42 Mario Ikic 1:2

27 Muhammed Uezen 1:1

23 Mario Ikic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei