Einseitiger Torreigen: Oslip fertigt Schützen ab

Details Samstag, 29. April 2023 22:45

FC Oslip zog UFC Schützen am Gebirge das Fell über die Ohren: 1:7 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Oslip ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte am Samstag im Zuge der 20. Runde gegen UFC Schützen einen klaren Erfolg. FC Oslip hatte Schützen im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:1 gesiegt.

Vor 250 Zuschauern markierte Mario Dvornikovich die Führung für Oslip (3.). Die Heimmannschaft machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Julian Regner (5.). Mit dem 3:0 durch Alen Jasarevic schien die Partie bereits in der zwölften Minute mit FC Oslip einen sicheren Sieger zu haben. Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Michael Meth (29.), Regner (31.) und Ivan Mihailovic (44.). Damit war Durchgang eins beendet: Immer wieder griff der Keeper des Tabellenletzten bis dahin hinter sich. Jasarevic baute den Vorsprung von Oslip in der 47. Minute aus. In Minute 57 kommt es für die Gäste gleich noch dicker: Benjamin Böck muss mit Gelb/Rot frühzeitig vom Feld. Alen Csizmadia erzielte in der 63. Minute den Ehrentreffer für UFC Schützen. Zumindest zahlenmäßig war die Partie ab der 80. Minute wieder ausgeglichen, als Martin Szaloky von FC Oslip die Gelb-Rote Karte kassierte. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Oslip bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Trotz der drei Zähler machte FC Oslip im Klassement keinen Boden gut. Sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Oslip momentan auf dem Konto. Nach acht Spielen ohne Sieg bejubelte man endlich wieder einmal drei Punkte.

Schützen bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Nord. In dieser Saison sammelte Schützen bisher zwei Siege und kassierte 16 Niederlagen. Die schmerzliche Phase von UFC Schützen am Gebirge dauert an. Bereits zum fünften Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Oslip ist am Samstag (17:30 Uhr) bei UFC Stotzing zu Gast. Für UFC Schützen geht es am kommenden Montag bei Siegendorf 1b weiter.

2. Klasse Nord: FC Oslip – UFC Schützen am Gebirge, 7:1 (6:0)

63 Alen Csizmadia 7:1

47 Alen Jasarevic 7:0

44 Ivan Mihailovic 6:0

31 Julian Regner 5:0

29 Michael Meth 4:0

12 Alen Jasarevic 3:0

5 Julian Regner 2:0

3 Mario Dvornikovich 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei