Comeback in der Schlussphase: Purbach dreht 0:2 in 3:2-Heimsieg gegen Trausdorf

Details Freitag, 12. Mai 2023 23:53

UFC Purbach am See und SC Trausdorf lieferten sich ein spannendes Spiel, das am Freitag an Spieltag 22 mit 3:2 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Trausdorf hatte im Hinspiel mit 1:0 gewonnen.

Furioses Finish

Für das erste Tor sorgte Richard Kander. In der 22. Minute traf der Spieler des Gasts ins Schwarze. SC Trausdorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Mario Horvath beförderte das Leder zum 2:0 von Trausdorf über die Linie (69.) - damit schien das Match vorentschieden. Doch dann schlug die Stunde der Hausherren: Christoph Berger war zur Stelle und markierte das 1:2 von Purbach am See (73.). Patrick Hanbauer glich nur wenig später für die Gastgeber aus (77.). Das 3:2 von UFC RAIBA Purbach am See stellte Christian Rosner sicher (82.) - binnen zehn Minuten war das Match gedreht. SC Trausdorf hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

UFC Purbach am See verbuchte insgesamt neun Siege, vier Remis und sieben Niederlagen.

Trausdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Leistungssteigerung von SC Trausdorf lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Trausdorf einen deutlich verbesserten vierten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang zehn ab. Acht Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat SC Trausdorf derzeit auf dem Konto.

UFC RAIBA Purbach am See setzte sich mit diesem Sieg von SC Trausdorf ab und nimmt nun mit 31 Punkten den sechsten Rang ein, während Trausdorf weiterhin 26 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Donnerstag (17:00 Uhr) reist UFC Purbach am See zu SV Wulkaprodersdorf, zwei Tage später begrüßt SC Trausdorf FC Oslip auf heimischer Anlage.

2. Klasse Nord: UFC RAIBA Purbach am See – SC Trausdorf, 3:2 (0:1)

82 Christian Rosner 3:2

77 Patrick Hanbauer 2:2

73 Christoph Berger 1:2

69 Mario Horvath 0:2

22 Richard Kander 0:1

