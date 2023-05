Neufeld gewinnt bei Großhöflein dank spätem Eigentor

Details Samstag, 13. Mai 2023 23:03

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von FC Großhöflein und Neufeld / Leitha, die am Samstag im Zuge der 22. Runde mit 1:2 endete. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Die Gäste hatten mit 4:1 gewonnen.

Bitteres Ende für die Heim-Elf

Für das erste Tor sorgte Sebastian Wachter. In der 19. Minute traf der Spieler von Neufeld an der Leitha ins Schwarze. Den Ausgleichstreffer hatte Großhöflein in Minute 38 im Repertoire. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Lukas Heidenreich erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte Neufeld / Leitha durch einen Selbsttreffer das 2:1 (81.). Schließlich sprang für Neufeld/Leitha gegen FC Großhöflein ein Dreier heraus.

Bei Großhöflein präsentierte sich die Abwehr angesichts 33 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Durch diese Niederlage fällt das Heimteam in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei FC Großhöflein etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte man.

Die Leistungssteigerung von Neufeld an der Leitha lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Neufeld / Leitha einen deutlich verbesserten zweiten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang acht ab. Neufeld/Leitha klettert nach diesem Spiel auf den vierten Tabellenplatz. Offensiv konnte Neufeld an der Leitha in der 2. Klasse Nord kaum jemand das Wasser reichen, was die 41 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Sechs Spiele ist es her, dass man zuletzt eine Niederlage kassierte.

Neun Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat FC Großhöflein derzeit auf dem Konto. Mit dem Sieg baute Neufeld an der Leitha die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Neufeld/Leitha elf Siege, ein Remis und kassierte erst acht Niederlagen.

Großhöflein stellt sich am Donnerstag (17:30 Uhr) bei SC Zillingtal vor, zwei Tage später und zur selben Zeit empfängt Neufeld / Leitha Siegendorf 1b.

2. Klasse Nord: FC Großhöflein – Neufeld an der Leitha, 1:2 (1:1)

81 Eigentor durch Lukas Heidenreich 1:2

38 Soma Fuezi 1:1

19 Sebastian Wachter 0:1

