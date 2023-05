Purbach trägt "Dreier" bei Wulkaprodersdorf davon

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 21:15

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen UFC Purbach am See und SV Wulkaprodersdorf an diesem 23. Spieltag, welches am Feiertag, also am Donnerstag, ausgetragen wurde. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 1:1-Unentschieden im Hinspiel gelautet.

Tore nur in Akt eins

Christian Rosner brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Purbach am See über die Linie (12.). In der 19. Minute brachte Alexander Pfalz das Netz für den Gast zum Zappeln und sorgte rasch für einen vermeintlich komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Nico Mandl in der 25. Minute - er ließ die Hausherren mit seinem Anschlusstreffer vom Comeback träumen. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von UFC RAIBA Purbach am See in die Kabine. Kurios wurde das Geschehen in Minute 85., als Jonas Gmeiner beim Aufwärmen wegen einer Tätlichkeit mit Rot bedacht wird. Final blieb es beim 1:2.

Mit acht Siegen weist die Bilanz von SV Wulkaprodersdorf genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

UFC RAIBA Purbach am See verbuchte insgesamt zehn Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. UFC Purbach am See befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Purbach am See setzte sich mit diesem Sieg von Wulkaprodersdorf ab und belegt nun mit 34 Punkten den fünften Rang, während SV Wulkaprodersdorf weiterhin 29 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft Wulkaprodersdorf auf FC Oslip, UFC RAIBA Purbach am See spielt tags zuvor gegen Neufeld an der Leitha.

2. Klasse Nord: SV Wulkaprodersdorf – UFC RAIBA Purbach am See, 1:2 (1:2)

25 Nico Mandl 1:2

19 Alexander Pfalz 0:2

12 Christian Rosner 0:1

