Klare Sache nach Blitzstart: Großhöflein gewinnt bei Zillingtal

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 21:21

Großhöflein setzte sich am Nationalfeiertag im Zuge der 23. Runde gegen Zillingtal mit 3:0 durch. Im Hinspiel war SC Zillingtal bei der deutlichen 0:4-Pleite unter die Räder gekommen.

Basis für Auswärtssieg schon in Minute eins gelegt



Die Gastgeber gerieten schon in der ersten Minute in Rückstand, als Krisztian Kalman das schnelle 1:0 für Großhöflein erzielte. In der 32. Minute erhöhte Julian Schmall auf 2:0 für FC Großhöflein und ließ damit schon vor dem Kabinengang eine leise Vorentscheidung Einhalt gebieten. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Dem Gast gelang in der 73. Spielminute der dritten Tagestreffer durch Soma Fuezi. Letztlich fuhr FC Großhöflein einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Zillingtal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt SC Zillingtal weiterhin den zwölften Tabellenplatz. Im Sturm von Zillingtal stimmt es ganz und gar nicht: 15 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen.

Bei Großhöflein präsentierte sich die Abwehr angesichts 33 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (41). Durch den Erfolg verbesserte sich FC Großhöflein im Klassement auf Platz vier. Großhöflein verbuchte insgesamt zehn Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen.

Mit 35 Punkten auf der Habenseite herrscht bei FC Großhöflein eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei SC Zillingtal nach sieben Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Samstag trifft Zillingtal auf Siegendorf 1b, Großhöflein spielt tags zuvor gegen UFC St. Georgen/Eisenstadt.

2. Klasse Nord: SC Zillingtal – FC Großhöflein, 0:3 (0:2)

73 Soma Fuezi 0:3

32 Julian Schmall 0:2

1 Krisztian Kalman 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei