Schlusslicht Schützen geht beim Gastspiel in Stotzing in die Knie

Details Sonntag, 21. Mai 2023 22:51

Tabellen-Nachzügler Schützen blieb gegen Stotzing chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche am Sonntag an Spieltag 23. Auf dem Papier ging UFC Stotzing als Favorit ins Spiel gegen UFC Schützen am Gebirge – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Stotzing hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:1 durchgesetzt.

Klare Verhältnisse schon nach Hälfte eins

UFC Schützen geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Markus Dragschitz das schnelle 1:0 für UFC Stotzing erzielte. Für das 2:0 und 3:0 war Branislav Vitek verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (19./41.). Der dominante Vortrag von Stotzing im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. David Beslin stellte schließlich in der 89. Minute den 4:0-Sieg für die Heimmannschaft sicher. Letztlich feierte UFC Stotzing gegen Schützen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Kurz vor Saisonende besetzt Stotzing mit 21 Punkten den elften Tabellenplatz. UFC Stotzing bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und 13 Pleiten.

Trotz der Niederlage belegt UFC Schützen am Gebirge weiterhin den 13. Tabellenplatz. 14:100 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Siege waren zuletzt rar gesät bei UFC Schützen am Gebirge. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon acht Spiele zurück.

In zwei Wochen trifft UFC Stotzing auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 03.06.2023 bei SC Zagersdorf antritt. UFC Schützen am Gebirge hat nächste Woche Zagersdorf zu Gast.

2. Klasse Nord: UFC Stotzing – UFC Schützen am Gebirge, 4:0 (3:0)

89 David Beslin 4:0

41 Branislav Vitek 3:0

19 Branislav Vitek 2:0

7 Markus Dragschitz 1:0

