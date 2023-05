Heroischer Turnaround mit Lucky Punch: Großhöflein ringt St. Georgen nieder

Details Samstag, 27. Mai 2023 05:46

Im Spiel von FC Großhöflein gegen UFC St. Georgen/Eisenstadt gab es am Freitagabend in einem wirklich unterhaltsamen Match der 2. Klasse Nord Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Großhöflein. Die Ausgangslage sprach für FC Großhöflein, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis begnügen müssen.

Die Hausherren kommen erst nach einem 0:2 so richtig auf Touren...

Großhöflein geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Samuel Adogbeji das schnelle 1:0 für St. Georgen/Eisenstadt erzielte. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Jonas Hahnenkamp via Traumtor den Vorsprung von St. Georgen/E auf 2:0. Doch die Hausherren mussten sich nur kurz schütteln: In Minute 16 bejubelte FC Großhöflein das 1:2 aus einem Elfmeter-Treffer durch Soma Füzi. Thomas Liegenfeld lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte der Heimmannschaft den 2:2-Ausgleich (27.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause. Lukas Heidenreich stellte für Großhöflein im Schlussakt den Führungstreffer sicher (89.) - ein Direktfreistoß brachte die Heimischen nach einer wahrlich spektakulären Trendumkehr auf die Siegerstraße, 3:2. UFC St. Georgen/Eisenstadt hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Bei FC Großhöflein präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Großhöflein machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem vierten Platz.

St. Georgen/Eisenstadt führt mit 31 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Für den Gast sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

FC Großhöflein hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 10.06.2023 gegen Siegendorf 1b. Nächsten Freitag (19:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von St. Georgen/E. mit Siegendorf 1b.

2. Klasse Nord: FC Großhöflein – UFC St. Georgen/Eisenstadt, 3:2 (2:2)

89 Lukas Heidenreich 3:2

27 Eigentor durch Thomas Liegenfeld 2:2

16 Soma Fuezi 1:2

12 Jonas Hahnenkamp 0:2

9 Samuel Adogbeji 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei