Der Meister weiter blütenweiß: Sankt Andrä schenkt auch Trausdorf ein halbes Dutzend ein

Details Sonntag, 28. Mai 2023 08:10

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Leader und Meister FC Sankt Andrä und Trausdorf mit dem Endstand von 6:0 am Samstag an Spieltag 24. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Sankt Andrä. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel war SC Trausdorf mit 0:4 krachend untergegangen.

Einbahnstraßen-Fußball

Vor einer Kulisse von 80 Zuschauern war es Thomas Friedl, der das 1:0 für FC VEGANIS Sankt Andrä erzielte. Der Tabellenführer machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Filip Janovsky (9.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Lukas Mihalik in der 17. Minute, damit war das Match eigentlich bereits vorentschieden. Bis zur Pause hielt die Defensive von Trausdorf dicht, sodass sich der Vorsprung von FC Sankt Andrä nicht weiter vergrößerte. Das 4:0 für Sankt Andrä stellte Mihalik sicher. In der 76. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Der fünfte Streich des Gastgebers war Kevin Bors vorbehalten (79.). Marek Sovcik stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:0 für FC VEGANIS Sankt Andrä her (86.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr FC Sankt Andrä einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Bei Sankt Andrä greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal sechs Gegentoren stellt FC VEGANIS Sankt Andrä die beste Defensive der 2. Klasse Nord. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, FC Sankt Andrä zu stoppen. Von den 22 absolvierten Spielen hat man alle für sich entschieden.

SC Trausdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den neunten Tabellenplatz. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Trausdorf. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Am nächsten Samstag (17:30 Uhr) reist FC VEGANIS Sankt Andrä zu SV Wulkaprodersdorf, am gleichen Tag begrüßt SC Trausdorf UFC Schützen am Gebirge vor heimischem Publikum.

2. Klasse Nord: FC VEGANIS Sankt Andrä – SC Trausdorf, 6:0 (3:0)

86 Marek Sovcik 6:0

79 Kevin Bors 5:0

76 Lukas Mihalik 4:0

17 Lukas Mihalik 3:0

9 Filip Janovsky 2:0

2 Thomas Friedl 1:0

