Meister Sankt Andrä weist zum Saison-Abschluss "3. Kraft" Neufeld zurecht

FC VEGANIS Sankt Andrä gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und siegte mit 3:1 gegen den Tabellendritten Neufeld an der Leitha. Im Hinspiel hatte FC Sankt Andrä einen Erfolg geholt und einen 4:2-Sieg zustande gebracht.

Unterhaltsames Saison-Finish

Armin Muminovic war vor 200 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (6.) - er traf nach einem Abwehrfehler via Kopfball zum schnellen 1:0 für den Favoriten und bereits vorab feststehenden Meister. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Sankt Andrä auf 2:0 (35.) - Bence Györvari bediente sich eines gegnerischen Fauxpas und markierte nach einem Haken zur Mitte den zweiten Tagestreffer für den Tabellenprimus. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Sebastian Wachter seine Chance und schoss das 1:2 (42.) für Neufeld / Leitha. Wachter traf nach einer einstudierten Freistoß-Variante beim Abpraller und ließ Comeback-Hoffnungen wach werden. Die Pausenführung von FC VEGANIS Sankt Andrä fiel knapp aus. Für das 3:1 des Ligaprimus zeichnete Ramazan Durmaz in der Schlussphase verantwortlich (84.), nachdem es zuvor rassig hin und her ging. Durmaz finalisierte einen Lehrbuch-Konter mit einem satten Schuss ins kurze Eck - der Zwei-Tore-Polster war wiederhergestellt und sollte diesmal bis zum Schlusspfiff halten. Am Ende verbuchte FC Sankt Andrä gegen Neufeld/Leitha die maximale Punkteausbeute.

Zahlen & Fakten

Nach dem letzten Spiel der Saison kann Sankt Andrä die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 2. Klasse Nord feiern. Der Gastgeber stellte in dieser Spielzeit alle Gegner vor große Probleme. Hinten stand die Mannschaft kompakt und vorne trafen die Spieler häufig, weshalb man schlussendlich auf das sehr gute Torverhältnis von 92:10 kam. Nur einmal gab sich FC Sankt Andrä geschlagen. Mit einem tollen Saisonendspurt zeigte Sankt Andrä, dass man sich die Platzierung klar verdient. So lautet die Bilanz der letzten fünf Spiele zwölf Punkte.

Neufeld an der Leitha beendet die Saison auf Platz drei und kann selbstbewusst auf das kommende Fußballjahr schauen. Die Gäste zeigten bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holten zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen.

2. Klasse Nord: FC VEGANIS Sankt Andrä – Neufeld an der Leitha, 3:1 (2:1)

84 Ramazan Durmaz 3:1

42 Sebastian Wachter 2:1

35 Bence Gyoervari 2:0

6 Armin Muminovic 1:0

