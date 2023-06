Fünfer Saisonsieg für Zillingtal zum Spielzeit-Ende: "Dreier" bei Oslip

Details Freitag, 09. Juni 2023 22:29

SC Zillingtal gewann am 26. und sogleich letzten Spieltag der 2. Klasse Nord gegen FC Oslip auswärts mit 2:1. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 1:0 auf das Konto der Gäste gegangen.

Gäste schlagen zwei Mal eiskalt zu

In der ersten Spielhälfte fanden die Heimischen ein Chancenplus vor, verstanden dieses aber nicht gewinnbringend umzumünzen. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. 125 Zuschauer sahen, wie Dominic Kastler das 1:0 für SC Zillingtal markierte (47.) - der perfkte Auftakt für den Gast in Durchgang zwei. In der 59. Minute brachte Alen Jasarevic den Ball im Netz von Zillingtal unter und stellt bei seinem letzten Auftritt für das Heim-Team das 1:1 sicher. SC Zillingtal brachte den Ball zum 2:1 über die Linie (74.) - Muhammed Üzen sorgte für den neuerlichen Führungstreffer. Zillingtal lag vorn, doch Patrick Hirschler kassierte kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte (91.). Die 1:2-Heimniederlage von Oslip war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Zahlen & Fakten

Nach allen 24 Spielen findet sich der Gastgeber in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 2. Klasse Nord vorbereiten. Zum Saisonabschluss weist FC Oslip sieben Siege vor, denen fünf Remis und zwölf Niederlagen gegenüberstehen. Vier Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Nach allen 24 Spielen steht SC Zillingtal auf dem zwölften Tabellenplatz und beendet die Saison mit einem Erfolgserlebnis.

2. Klasse Nord: FC Oslip – SC Zillingtal, 1:2 (0:0)

74 Muhammed Uezen 1:2

59 Alen Jasarevic 1:1

47 Dominic Kastler 0:1

