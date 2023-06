Trausdorf feiert in der letzten Runde Schützenfest bei Stotzing

Details Samstag, 10. Juni 2023 23:11

Mit 1:5 verlor UFC Stotzing am vergangenen Samstag das letzte Saisonspiel deutlich gegen SC Trausdorf. Trausdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel hatte der Gast zu Hause mit 5:2 gewonnen.

Auswärtserfolg in deutlicher Ausführung

Stotzing geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Nico Kroyer das schnelle 1:0 für SC Trausdorf erzielte. Keine 27 Minuten waren gespielt, da musste Roman Kuba von UFC Stotzing den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm die Rote Karte. Das 1:1 des Gastgebers stellte David Beslin sicher (37.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Mario Horvath versenkte die Kugel zum 2:1 (49.) für den Gast. Richard Kander erhöhte für Trausdorf auf 3:1 (66.). SC Trausdorf baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Beslin beförderte den Ball in der 69. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Trausdorf auf 4:1. Christian Gras stellte schließlich in der 86. Minute den 5:1-Sieg für SC Trausdorf sicher. Letzten Endes holte Trausdorf gegen Stotzing drei Zähler.

Nach allen 24 Spielen findet sich UFC Stotzing in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 2. Klasse Nord vorbereiten.

SC Trausdorf steht nach allen Spielen auf Platz acht und befindet sich damit im unteren Mittelfeld. Dass die Offensive von Trausdorf zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch im letzten Spiel. Damit kommt SC Trausdorf auf insgesamt 55 Treffer. In den letzten fünf Partien rief Trausdorf konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

2. Klasse Nord: UFC Stotzing – SC Trausdorf, 1:5 (1:1)

86 Christian Gras 1:5

69 Eigentor durch David Beslin 1:4

66 Richard Kander 1:3

49 Mario Horvath 1:2

37 David Beslin 1:1

8 Nico Kroyer 0:1

