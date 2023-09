Oslip mit Heimerfolg über Großhöflein in rassigem Duell

Details Samstag, 09. September 2023 21:33

Oslip und FC Großhöflein lieferten sich ein spannendes Spiel, das am Samstag an Spieltag vier mit 3:2 endete.

Heimsieg für den Leader

Nach den ersten 45 Minuten ging es für FC Oslip und FC Großhöflein ohne Torerfolg in die Kabinen. Adam Scibrany war vor 200 Zuschauern mit der Führung für das Heim-Team zur Stelle (54.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Großhöflein den Ausgleich (58.) durch Soma Füzi. Andreas Hahnenkamp brachte den Gästen nach 74 Minuten die 2:1-Führung. Michael Hauszbeck ließ sich in der 81. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für Oslip. Tamas Ruisz von FC Großhöflein wurde in der 85. Minute mit der Gelb-Roten Karte belegt und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Für das 3:2 zugunsten von FC Oslip sorgte dann kurz vor Schluss Jakub Pastinsky, der die Heimmannschaft und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (89.). Schließlich sprang für den Tabellenprimus gegen Großhöflein ein Dreier heraus.

Oslip ist mit 13 Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. FC Oslip präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits elf geschossene Treffer gehen auf das Konto von Oslip.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei FC Großhöflein klar erkennbar, sodass bereits 15 Gegentreffer hingenommen werden mussten.

In den letzten fünf Spielen ließ sich Oslip selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

2. Klasse Nord: FC Oslip – FC Großhöflein, 3:2 (0:0)

89 Jakub Pastinsky 3:2

81 Michael Hauszbeck 2:2

74 Andreas Hahnenkamp 1:2

58 Soma Fuezi 1:1

54 Adam Scibrany 1:0

