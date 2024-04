Vier-Tore-Gala – Rosner und Purbach lassen Oslip keine Chance!

Spielberichte

Details Freitag, 19. April 2024 23:32

UFC Purbach am See saß gegen Oslip klar am längeren Ast: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Purbach am See hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Ligaprimus alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel wurde FC Oslip mit 0:5 abgeschossen.

Ein Mann überragt alles - klare Sache für den Gast

Ein Doppelpack brachte UFC RAIBA Purbach am See in eine komfortable Position: Christian Rosner war gleich zweimal zur Stelle (10./23.). Die Hintermannschaft von Oslip ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Gazican Gencer ließ den Anhang von UFC Purbach am See unter den 250 Zuschauern jubeln und dank des nun deutlichen Vorsprungs (noch mehr) vom Sieg träumen. Rosner beseitigte mit seinen Toren (84./89.) die letzten Zweifel am Sieg des Gastgebers. Letztlich feierte Purbach am See gegen FC Oslip nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Mit nur zehn Gegentoren hat UFC Purbach am See die beste Defensive der 2. Klasse Nord. UFC Purbach am See bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Purbach am See 15 Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Oslip verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

In Fahrt ist FC Oslip aktuell nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei beweist. Bei UFC RAIBA Purbach am See dagegen läuft es mit momentan 47 Zählern wie am Schnürchen.

Am kommenden Samstag trifft UFC Purbach am See auf Jois, Oslip spielt am selben Tag gegen SC Zillingtal.

2. Klasse Nord: UFC RAIBA Purbach am See – FC Oslip, 5:0 (2:0)

89 Christian Rosner 5:0

84 Christian Rosner 4:0

68 Gazican Gencer 3:0

23 Christian Rosner 2:0

10 Christian Rosner 1:0

