Wulkaprodersdorf schießt gegen Schützen Tore am laufenden Band

Spielberichte

Details Freitag, 19. April 2024 23:34

Wulkaprodersdorf erteilte UFC Schützen am Gebirge eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. Wulkaprodersdorf hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Halbes Dutzend an Toren vom Heim-Team

Schützen geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Florian Gusek das schnelle 1:0 für SV Wulkaprodersdorf erzielte. Thomas Dragschitz trug sich in der 32. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit der Führung für Wulkaprodersdorf ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 durch Dragschitz schien die Partie bereits in der 50. Minute mit den Gastgebern einen sicheren Sieger zu haben. Für den nächsten Erfolgsmoment von SV Wulkaprodersdorf sorgte Viktor Szabolcs Varga (66.), ehe Zsombor Varadi das 5:0 markierte (82.). In der Schlussphase gelang Lukas Kubus noch der Ehrentreffer für UFC Schützen am Gebirge (82.). Robert Emanuel Richter war es, der kurz vor Ultimo das 6:1 besorgte und Wulkaprodersdorf inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (86.). Letztlich feierte SV Wulkaprodersdorf gegen UFC Schützen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der Defensivverbund von SV Wulkaprodersdorf steht nahezu felsenfest. Erst 17-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Wulkaprodersdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Sieben Spiele ist es her, dass SV Wulkaprodersdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Insbesondere an vorderster Front kommt Schützen nicht zur Entfaltung, sodass nur 20 erzielte Treffer auf das Konto von UFC Schützen gehen. Nun musste sich UFC Schützen am Gebirge schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

SV Wulkaprodersdorf hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 05.05.2024 gegen SV Seefestspiele Mörbisch am See. Am Samstag empfängt UFC Schützen SV Mörbisch.

2. Klasse Nord: SV Wulkaprodersdorf – UFC Schützen am Gebirge, 6:1 (2:0)

86 Robert Emanuel Richter 6:1

82 Lukas Kubus 5:1

82 Zsombor Varadi 5:0

66 Viktor Szabolcs Varga 4:0

50 Thomas Dragschitz 3:0

32 Thomas Dragschitz 2:0

9 Florian Gusek 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.