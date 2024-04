Gebrauchter Tag für St. Georgen/Eisenstadt auswärts bei Mörbisch

Spielberichte

UFC St. Georgen/Eisenstadt wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor bei SV Mörbisch deutlich mit 0:3. Die Experten wiesen St. Georgen/Eisenstadt vor dem Match gegen Mörbisch die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Nach dem Hinspiel hatte sich SV Seefestspiele Mörbisch am See dank eines 1:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Entscheidung schon in Akt eins

Niklas Schrauf brachte die Gastgeber in der 14. Minute nach vorn. Für das 2:0 und 3:0 war Marc Heger verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (34./42.). Die Partie fand mit 0:3 ihr Ende.

SV Mörbisch liegt im Klassement nun auf Rang neun. Mörbisch bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und acht Pleiten.

Sicherlich ist das Ergebnis für UFC St. Georgen/Eisenstadt nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Neun Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich St. Georgen/Eisenstadt weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am kommenden Samstag tritt SV Mörbisch bei UFC Schützen am Gebirge an, während St. Georgen/E. einen Tag zuvor SC Trausdorf empfängt.

2. Klasse Nord: SV Seefestspiele Mörbisch am See – UFC St. Georgen/Eisenstadt, 3:0 (3:0)

42 Marc Heger 3:0

34 Marc Heger 2:0

14 Niklas Schrauf 1:0

Details

